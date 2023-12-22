Теймур Гусейнов: "Американцы "перетянули одеяло на себя"

«Это была трудная игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер баскетбольного клуба «Сумгайыт» Теймур Гусейнов.

Специалист, чей клуб победил "Гянджу" со счетом 95:88 в 9-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги, рассказал, что советы, которые он дал баскетболистам в перерыве, решили судьбу матча: "Я им говорил не смотреть на табло во втором периоде, если выходишь на площадку, то как будто начинаешь с нуля. Но снова начался спад. И все же были проблемы с организацией игры. Баскетболисты начали играть индивидуально. В частности, американцы «перетянули одеяло на себя».

Мне очень понравилось выступление местных игроков. Назар Гулиев вообще сыграл великолепно. Исмаил Алиев так же. Они провели на поле по 40 минут. Я не заменил их, потому что они очень хорошо сыграли в важной игре. Просто соперник реализовал много трехочковых. Они сгладили разницу в очках и даже повели в счете. Но мы все равно собрались и победили. Всего 4 попадания из 11 трехочковых попыток Диксона не должны стать проблемой. У него была травма ноги. Ленард - наш главный снайпер. Наша главная проблема в том, что мы начинаем хорошо, а потом замедляемся. Вот над этим нам нужно поработать».

Отметим, что «Сумгаит», увеличивший количество очков до 12, поднялся на 7-е место.

İdman.biz