Особый разговор с игроками азербайджанского клуба

«Ситуация в нашей команде хорошая. У нас нет никаких проблем с травмами или болезнями».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хырдалан" Угур Оздемир.

Тренер клуба, который будет гостем "Джалилабада" в 9-м туре чемпионата Азербайджана, рассказал, что к матчу они готовились полным составом: "Чтобы продолжить успешное выступление в последних двух турах, мы стремимся к победе в следующей игре. Наш соперник - команда с очень опасными и сильными легионерами. Учитывая все это, мы особо переговорили с нашими игроками. Надеюсь, что мы увеличим количество побед в нашей серии до 3 и хорошо завершим сезон».

Отметим, что матч между «Джалилабадом» и «Хырдаланом» начнется 23 декабря в 14:00.

İdman.biz