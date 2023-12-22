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Обладатель Кубка сыграет в Сумгайыте

Баскетбол
Новости
22 Декабря 2023 09:14
Обладатель Кубка сыграет в Сумгайыте

Сегодня состоится один матч IX тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, «Сумгайыт» на своей площадке будет принимать «Гянджу». Обе команда показывают приблизительно одинаковые результаты в лиге. Чуть лучше дела обстоят у обладателя Кубка, который выиграл на встречу больше своего соперника и идет седьмым. Тогда как «Сумгайыт» находится на предпоследней строчке и наверняка постарается подправить статистику.

IX тур АБЛ
14:00 Сумгайыт – Гянджа
Олимпийский комплекс Сумгайыта

Сабах

9

8

1

897:740 (+157)

17

НТД-Индиго

8

7

1

741:646 (+95)

15

Хазри

9

7

2

792:720 (+72)

16

Нефтчи

9

6

3

683:625 (+58)

15

Хырдалан

8

4

4

695:680 (+15)

12

Джалилабад

8

3

5

684:709 (-25)

11

Гянджа

8

3

5

694:744 (-50)

11

Серхедчи

9

2

7

757:835 (-78)

11

Сумгайыт

8

2

6

717:807 (-90)

10

Шеки

8

0

8

553:707 (-154)

8

İdman.biz

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