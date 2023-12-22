Обладатель Кубка сыграет в Сумгайыте

Сегодня состоится один матч IX тура азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, «Сумгайыт» на своей площадке будет принимать «Гянджу». Обе команда показывают приблизительно одинаковые результаты в лиге. Чуть лучше дела обстоят у обладателя Кубка, который выиграл на встречу больше своего соперника и идет седьмым. Тогда как «Сумгайыт» находится на предпоследней строчке и наверняка постарается подправить статистику.
IX тур АБЛ
14:00 Сумгайыт – Гянджа
Олимпийский комплекс Сумгайыта
|
Сабах
|
9
|
8
|
1
|
897:740 (+157)
|
17
|
НТД-Индиго
|
8
|
7
|
1
|
741:646 (+95)
|
15
|
Хазри
|
9
|
7
|
2
|
792:720 (+72)
|
16
|
Нефтчи
|
9
|
6
|
3
|
683:625 (+58)
|
15
|
Хырдалан
|
8
|
4
|
4
|
695:680 (+15)
|
12
|
Джалилабад
|
8
|
3
|
5
|
684:709 (-25)
|
11
|
Гянджа
|
8
|
3
|
5
|
694:744 (-50)
|
11
|
Серхедчи
|
9
|
2
|
7
|
757:835 (-78)
|
11
|
Сумгайыт
|
8
|
2
|
6
|
717:807 (-90)
|
10
|
Шеки
|
8
|
0
|
8
|
553:707 (-154)
|
8
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