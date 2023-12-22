Обладатель Кубка сыграет в Сумгайыте

Сегодня состоится один матч IX тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, «Сумгайыт» на своей площадке будет принимать «Гянджу». Обе команда показывают приблизительно одинаковые результаты в лиге. Чуть лучше дела обстоят у обладателя Кубка, который выиграл на встречу больше своего соперника и идет седьмым. Тогда как «Сумгайыт» находится на предпоследней строчке и наверняка постарается подправить статистику.

IX тур АБЛ

14:00 Сумгайыт – Гянджа

Олимпийский комплекс Сумгайыта

Сабах 9 8 1 897:740 (+157) 17 НТД-Индиго 8 7 1 741:646 (+95) 15 Хазри 9 7 2 792:720 (+72) 16 Нефтчи 9 6 3 683:625 (+58) 15 Хырдалан 8 4 4 695:680 (+15) 12 Джалилабад 8 3 5 684:709 (-25) 11 Гянджа 8 3 5 694:744 (-50) 11 Серхедчи 9 2 7 757:835 (-78) 11 Сумгайыт 8 2 6 717:807 (-90) 10 Шеки 8 0 8 553:707 (-154) 8

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