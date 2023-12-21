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Главный тренер дебютанта, проигравшего "Сабаху": "Судьи должны были посмотреть повтор и принять решение"

Баскетбол
Интервью
21 Декабря 2023 13:21
Главный тренер дебютанта, проигравшего "Сабаху": "Судьи должны были посмотреть повтор и принять решение"

«Это была очень интересная игра для болельщиков».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикмен.

Турецкий тренер дебютанта прокомментировал поражение от "Сабаха" со счетом 80:84 в 9-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Он отметил, что некоторые решения снизили энергию и мотивацию команды: «Я не собираюсь искать оправдание нашему поражению. Мы никогда не искали оправданий. Потому что мы сами не использовали 13 бросков, назначенных за фолы, и проиграли игру с разницей в четыре очка. Поэтому именно здесь нам следует сконцентрироваться. Вот наша самая большая ошибка. Подборы, броски и т.д. - мы вообще были хороши во всем. Но сказались броски за фолы. Это главная причина нашего поражения. Я поговорю об этом со своими игроками».

Дикмен прокомментировал эпизод, в котором получил технический фол во второй четверти: «По правилам баскетбола, если игрок защищающейся команды касается щита рукой, это означает очко. Моя реакция была на это. По крайней мере, судьи должны были принять решение, посмотрев повтор. Я возражал против этой ситуации. И игроки, и я думали об этом эпизоде. Это довело разницу до 13-14 очков. Но мы быстро восстановились и ушли на перерыв с разницей в три очка. Мы проявили агрессивность в третьей и четвертой четвертях. Могли бы даже выйти вперед в счете. Но не смогли. Там, где я есть, всегда есть претензии. Мы являемся одним из главных претендентов на чемпионство, наряду с 1-2 командами. Хоть этого и не чувствовалось по результату, мы показали это своим баскетболом. Вероятно, мы закончим первый круг третьими. Мы извлечем уроки из этой игры, сыграем лучше в баскетбол во втором круге и постараемся выйти в плей-офф. В конце сезона мы выведем "Хазри" в еврокубки, выиграв кубок или чемпионат».

Отметим, что после победы «Сабах» занимает первое место с 17 очками, «Хазри» - на втором с 16.

İdman.biz

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