Никола Бозиновски: "Матч с "Хазри" выиграла наша защита"

«Этот матч выиграла наша защита».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сабаха» Никола Бозиновски, комментируя победу над «Хазри» (84:80) в девятом туре азербайджанской баскетбольной лиги.

Он отметил, что встреча оказалась очень тяжелой. «Возможно, поначалу игра в атаке не клеилась, но оборона оказалась на высоте. Нам нравится действовать в подобной манере. Майкл Холтон несколько раз удачно реализовал трехочковые», - подчеркнул наставник.

Он добавил, что концовка матча потребовала затрата дополнительной энергии. «Мы смогли победить за счет обороны. У соперника был шанс изменить ход поединка, но в концовке именно мы одержали победу», - заключил Бозински.

«Сабах» набрал 17 очков и вышел в единоличные лидеры.

Ниджат Закиев

İdman.biz