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Главный тренер дебютанта: "В матче с "Сабахом" нам надо быть жестче"

Баскетбол
Интервью
20 Декабря 2023 11:55
Главный тренер дебютанта: "В матче с "Сабахом" нам надо быть жестче"

«Игра, в которой встретятся две сильнейшие команды чемпионата, очень важна».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикман.

Турецкий специалист оценил предстоящую игру против «Сабаха» в 9-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Тренер дебютанта отметил, что победа над прошлым чемпионом очень важна с точки зрения престижа клуба: "Сабах" в этом сезоне выступал в еврокубках. Они построили очень хорошую команду, у них хорошие местные баскетболисты и легионеры. Хотя это наш первый год, мы быстро собрались. Уровень наших местных и зарубежныз игроков хороший. Но самое главное для меня - вывести свою команду в еврокубки в качестве чемпиона в конце сезона. Это моя главная цель. Это будет очень интересный матч. Обе стороны определенно хорошо готовятся к этому матчу. Думаю, это будет тяжелый матч. Я уважаю нашего соперника".

По словам Дикмена, они приложат все усилия для победы: "В отличие от предыдущих игр, в матче с "Сабахом" нам придется действовать жестче. Некоторые игры мы начали не очень хорошо, но потом добавили. Но в этом матче такого быть не должно. Поэтому нам нужно играть с той же концентрацией и той же мотивацией с первых минут. Маленькие детали будут иметь решающее значение в этом матче. То есть победит тот, кто допустит меньше ошибок. Мы осознаем важность игры против «Сабаха». Хотим выиграть первый тур и отправиться в отпуск с хорошим настроением. Мы тоже можем это сделать. Верю, что мы сможем сделать это вместе».

Отметим, что матч между «Хазри» и «Сабахом» начнется сегодня в 19:30.

İdman.biz

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