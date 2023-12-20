Битва лидеров в АБЛ

В азербайджанской баскетбольной лиге начинаются матчи IX тура.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся две встречи, а центральной, безусловно, станет встреча лидеров – «Сабаха» и «Хазри».

Действующий обладатель титула встретится с дебютантом, который, несмотря на свой первый сезон в элите, смотрится довольно уверенно. Обе команды мощно смотрятся в нападении, надежны в защите, поэтому можно не сомневаться, что поединок доставит эстетическое наслаждение любителям баскетбола.

А откроет игровой день матч между «Нефтчи» и «Серхедчи». Подопечные Анара Сарыева идут на четвертом месте в таблице, тогда как «пограничники» находятся на восьмой строчке. «Нефтчи» видится классом выше, но преимущество еще необходимо реализовать. Тогда как за «Серхедчи» будет фактор родных стен.

IX тур АБЛ

20 декабря

16:00. Нефтчи - Серхедчи

19:30. Хазри - Сабах

Сабах 8 7 1 813:660 (+153) 15 НТД-Индиго 8 7 1 741:646 (+95) 15 Хазри 8 7 1 712:636 (+76) 15 Нефтчи 8 5 3 595:539 (+56) 13 Хырдалан 8 4 4 695:680 (+15) 12 Джалилабад 8 3 5 684:709 (-25) 11 Гянджа 8 3 5 694:744 (-50) 11 Серхедчи 8 2 6 671:747 (-76) 10 Сумгайыт 8 2 6 717:807 (-90) 10 Шеки 8 0 8 553:707 (-154) 8

Ниджат Закиев

İdman.biz