20 Декабря 2023
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Битва лидеров в АБЛ

Баскетбол
Новости
20 Декабря 2023 09:29
Битва лидеров в АБЛ

В азербайджанской баскетбольной лиге начинаются матчи IX тура.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся две встречи, а центральной, безусловно, станет встреча лидеров – «Сабаха» и «Хазри».

Действующий обладатель титула встретится с дебютантом, который, несмотря на свой первый сезон в элите, смотрится довольно уверенно. Обе команды мощно смотрятся в нападении, надежны в защите, поэтому можно не сомневаться, что поединок доставит эстетическое наслаждение любителям баскетбола.

А откроет игровой день матч между «Нефтчи» и «Серхедчи». Подопечные Анара Сарыева идут на четвертом месте в таблице, тогда как «пограничники» находятся на восьмой строчке. «Нефтчи» видится классом выше, но преимущество еще необходимо реализовать. Тогда как за «Серхедчи» будет фактор родных стен.

IX тур АБЛ
20 декабря
16:00. Нефтчи - Серхедчи
19:30. Хазри - Сабах

Сабах

8

7

1

813:660 (+153)

15

НТД-Индиго

8

7

1

741:646 (+95)

15

Хазри

8

7

1

712:636 (+76)

15

Нефтчи

8

5

3

595:539 (+56)

13

Хырдалан

8

4

4

695:680 (+15)

12

Джалилабад

8

3

5

684:709 (-25)

11

Гянджа

8

3

5

694:744 (-50)

11

Серхедчи

8

2

6

671:747 (-76)

10

Сумгайыт

8

2

6

717:807 (-90)

10

Шеки

8

0

8

553:707 (-154)

8

Ниджат Закиев

İdman.biz

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