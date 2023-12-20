Битва лидеров в АБЛ

В азербайджанской баскетбольной лиге начинаются матчи IX тура.
Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся две встречи, а центральной, безусловно, станет встреча лидеров – «Сабаха» и «Хазри».
Действующий обладатель титула встретится с дебютантом, который, несмотря на свой первый сезон в элите, смотрится довольно уверенно. Обе команды мощно смотрятся в нападении, надежны в защите, поэтому можно не сомневаться, что поединок доставит эстетическое наслаждение любителям баскетбола.
А откроет игровой день матч между «Нефтчи» и «Серхедчи». Подопечные Анара Сарыева идут на четвертом месте в таблице, тогда как «пограничники» находятся на восьмой строчке. «Нефтчи» видится классом выше, но преимущество еще необходимо реализовать. Тогда как за «Серхедчи» будет фактор родных стен.
IX тур АБЛ
20 декабря
16:00. Нефтчи - Серхедчи
19:30. Хазри - Сабах
|
Сабах
|
8
|
7
|
1
|
813:660 (+153)
|
15
|
НТД-Индиго
|
8
|
7
|
1
|
741:646 (+95)
|
15
|
Хазри
|
8
|
7
|
1
|
712:636 (+76)
|
15
|
Нефтчи
|
8
|
5
|
3
|
595:539 (+56)
|
13
|
Хырдалан
|
8
|
4
|
4
|
695:680 (+15)
|
12
|
Джалилабад
|
8
|
3
|
5
|
684:709 (-25)
|
11
|
Гянджа
|
8
|
3
|
5
|
694:744 (-50)
|
11
|
Серхедчи
|
8
|
2
|
6
|
671:747 (-76)
|
10
|
Сумгайыт
|
8
|
2
|
6
|
717:807 (-90)
|
10
|
Шеки
|
8
|
0
|
8
|
553:707 (-154)
|
8
Ниджат Закиев
İdman.biz