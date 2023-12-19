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10 клубов выступят в Кубке страны

Баскетбол
Новости
19 Декабря 2023 13:11
10 клубов выступят в Кубке страны

В штаб-квартире Федерации баскетбола Азербайджана прошла жеребьевка Кубка страны.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие 10 команд, которые будут разбиты на две группы. В подгруппе А получили прописку «Нефтчи», «Хазри», «Джалилабад», «Хырдалан» и «Сумгайыт», а группу В составили «Сабах», «НТД-Индиго», «Серхедчи», «Гянджа» и «Шеки». По два клуба из каждого квартета продолжат борьбу в полуфинале.

Кубок состоится в период с марта по апрель в спорткомплексе «Серхедчи». В соответствии с регламентом, команды должны выставить не менее трех местных баскетболистов на матчи турнира.

Добавим, что действующим обладателем трофея является «Гянджа».

Ниджат Закиев

İdman.biz

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