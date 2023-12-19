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Легионер "Сумгаита": "В Америке смотрят мои выступления в чемпионате Азербайджана" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
19 Декабря 2023 12:12
Легионер "Сумгаита": "В Америке смотрят мои выступления в чемпионате Азербайджана" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетболист «Сумгаита» Джей Маррелл дал интервью пресс-службе клуба.

Как сообщает İdman.biz, американец рассказал о нынешней ситуации в "Сумгаите" Азербайджана и своей будущей карьере.

- Как вы начали заниматься баскетболом?

- Я родился в 1997 году в Лонг-Бич, Калифорния. В эту игру меня привел отец. Однако сам он играл в американский футбол. Он просто объяснил, что мастерство в баскетболе выходит на первый план по сравнению со спортом, которым он занимается. В американском футболе физическая подготовка является главным условием.

- В каких клубах вы играли до приезда в Азербайджан?

- До приезда в Азербайджан я играл только в университетских командах. Сначала я выступал в Канзасском «Ньюшоу», затем в Университете Кентукки.

- Тогда в Азербайджане вы сделали первые шаги в вашей профессиональной карьере?

- Да, чемпионат Азербайджана - первый чемпионат, в котором я участвовал в своей профессиональной жизни. Я это очень ценю. Вообще я люблю город Баку и команду «Сумгаит». Меня здесь все устраивает. Они относятся ко мне очень хорошо. Уровень чемпионата Азербайджана также высок. Об атмосфере внутри команды речи не идет. Если посмотреть на это с этой точки зрения, я сам веселый человек. Теплая и веселая атмосфера на площадке положительно влияет на игру команды. Я развиваюсь здесь.

- Какие еще впечатления у вас об Азербайджане?

- В силу темпа жизни Баку более мобилен. Здесь жизнь кипит. Например, в регионах, которые мы посетили, я такого не видел. Но природа за пределами Баку очень красивая. Невозможно не поразиться этой красоте. Кроме того, я тоже люблю море. В этом смысле нельзя жить в Баку и не наслаждаться морем. Товарищи по команде познакомили меня с городом. Я видел достопримечательности города.

- Как вы оцениваете выступление «Сумгаита» в нынешнем сезоне?

- Мы проиграли 6 раз в 8 турах, это не очень хороший результат. Могли бы сыграть лучше. В некоторых играх мы просто упустили победы. Тем не менее, у нас высокие шансы на выход в плей-офф. Не сомневаемся, что сыграем там. Просто не знаем, с какого места выйдем в плей-офф. Нам нужно играть более агрессивно, чтобы добиться того, чего хотим. Основная проблема в том, что мы начинаем игру с очень высоким темпом, но потом он замедляется. Это главная причина наших поражений.

- Каковы ваши дальнейшие цели?

- Хоть я и далеко от родины, но чувствую поддержку родных и друзей. Те, кто знает меня в Америке, следят за моими выступлениями в чемпионате Азербайджана и интересуются моей статистикой. Что касается моей будущей карьеры, то я вижу себя в более лучших лигах и готов к любому вызову. Как каждый баскетболист, я хочу играть в НБА. Если появится такая возможность, я ее не упущу.

İdman.biz

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