"Когда мы ехали в Хачмаз, то хорошо знали, с какой командой нам предстоит играть. Соперник был очень сильным. К сожалению, у нас все еще есть некоторые трудности".

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер баскетбольного клуба "Джалилабад" Шахрияр Аскеров.

Он прокомментировал поражение от НТД-Индиго со счетом 93:108 в VIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Аскеров заявил, что наличие травмированных игроков является одним из основных факторов, повлиявших на результат игры:

«Травма Рашона Джонсона, одного из наших ведущих баскетболистов, сыграла против нас. Неизвестно, будет ли он готов к матчу с «Хырдаланом». Тем более, дает о себе знать травма Андрея Кондратьева. Джамани Пирс также получил легкую травму. Но мы выпустили его на игру. Соперник очень хорошо начал матч. В то время как все их броски попадали в корзину, нам, наоборот, не везло. Еще до большого перерыва преимущество соперника было заметно на подборах. Благодаря этому появилась большая разница в счете. Затем мы изменили игру в обороне и смогли сократить отставание. Но не смогли сделать большего. Я понимаю разочарование наших болельщиков. У нашей команды есть потенциал. Сезон длинный, я очень хочу, чтобы наши болельщики верили и поддерживали нас до конца».

Отметим, что «Джалилабад» в 9-м туре встретится с «Хырдаланом». Матч, который состоится 23 декабря, начнется в 14:00.

İdman.biz