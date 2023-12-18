Нападающий "Хырдылана" возглавляет гонку снайперов АБЛ

Нападающий «Хырдалана» Джакори Арчи возглавляет гонку снайперов в азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, после восьми туров он лидирует в двух зачетах: как игрок, набирающий в среднем наибольшее количество очков за матч, а также по общему количеству набранных очков. В первом случае показатель Арчи равен 23,6, баллам а во втором – 189 очкам.

В тройке по набранным очкам в среднем за игру также идут Томас Коби из «Джалилабада» (21,8) и форвард «Сумгайыта» Смит Родерик (20,5). А в споре бомбардиров Коби идет вторым по результативности (174), а тройку замыкает Смит (166).

В статистике лучших блокирующих лиги лидирует Фукуа Нилс из «Нефтчи» (15), а самый высокий показатель по подборам у Иршаада Джошуа из «Гянджи» (126).

Тогда как игрок «Хазри» Джордан Перкинс лучший по ассистам (76).

Ниджат Закиев

İdman.biz