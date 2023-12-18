18 Декабря 2023
RU

Нападающий "Хырдылана" возглавляет гонку снайперов АБЛ

Баскетбол
Новости
18 Декабря 2023 09:44
Нападающий "Хырдылана" возглавляет гонку снайперов АБЛ

Нападающий «Хырдалана» Джакори Арчи возглавляет гонку снайперов в азербайджанской баскетбольной лиге.

Как сообщает İdman.biz, после восьми туров он лидирует в двух зачетах: как игрок, набирающий в среднем наибольшее количество очков за матч, а также по общему количеству набранных очков. В первом случае показатель Арчи равен 23,6, баллам а во втором – 189 очкам.
В тройке по набранным очкам в среднем за игру также идут Томас Коби из «Джалилабада» (21,8) и форвард «Сумгайыта» Смит Родерик (20,5). А в споре бомбардиров Коби идет вторым по результативности (174), а тройку замыкает Смит (166).

В статистике лучших блокирующих лиги лидирует Фукуа Нилс из «Нефтчи» (15), а самый высокий показатель по подборам у Иршаада Джошуа из «Гянджи» (126).

Тогда как игрок «Хазри» Джордан Перкинс лучший по ассистам (76).

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Хазри" встретится с чемпионом
17 Декабря 22:14
Баскетбол

"Хазри" встретится с чемпионом

Объявлена ​​программа 9-го тура чемпионата Азербайджана по баскетболу
Тахир Бахшиев: "Легионеры не жадные"
17 Декабря 18:47
Баскетбол

Тахир Бахшиев: "Легионеры не жадные"

"Они играют в хороший баскетбол"
"НТД-Индиго"победил "Джалилабад" и остался в числе лидеров АБЛ
17 Декабря 15:51
Баскетбол

"НТД-Индиго"победил "Джалилабад" и остался в числе лидеров АБЛ

"НТД-Индиго" сохранил место в лидирующей группе азербайджанской баскетбольной лиги
"Мы не сложили оружие, сезон длинный"
17 Декабря 11:41
Баскетбол

"Мы не сложили оружие, сезон длинный"

"Непобедимых соперников не существует"
"Гянджа" огорчила аутсайдера АБЛ
16 Декабря 15:55
Баскетбол

"Гянджа" огорчила аутсайдера АБЛ

"Гянджа" покинула предпоследнюю строчку в таблице азербайджанской баскетбольной лиги
Главный тренер "Нефтчи" назвал причину поражения
16 Декабря 11:05
Баскетбол

Главный тренер "Нефтчи" назвал причину поражения

"Ближе к середине матча игроки начали чувствовать усталость"

Самое читаемое

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"
Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО
16 Декабря 20:18
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал бронзовую медаль на Открытом чемпионате Европы в Приштине
Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40
15 Декабря 15:49
Азербайджанский футбол

Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40

Каждая из 8 команд стоит в несколько раз дороже чемпиона Азербайджана
Раджабов стал пятым в рапиде на "Шахматных звездах"
16 Декабря 21:22
Шахматы

Раджабов стал пятым в рапиде на "Шахматных звездах"

В двух заключительных турах он набрал 1,5 очка, переиграв Эрнесто Инаркиева и сыграв вничью с Сергеем Карякиным