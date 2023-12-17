17 Декабря 2023
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"Хазри" встретится с чемпионом

Баскетбол
Новости
17 Декабря 2023 22:14
"Хазри" встретится с чемпионом

Объявлена ​​программа 9-го тура чемпионата Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, игры будут проходить на протяжении четырех дней.

В стартовом матче тура «Нефтчи» 20 декабря встретится с «Серхедчи». В этот же день состоится центральный матч тура - ​​«Хазри» - «Сабах».

Тур завершится матчем между «Шеки» и НТД-Индиго.

IX тур
20 декабря
16:00. «Нефтчи» — «Серхедчи»
19:30. «Хазри» — «Сабах».

22 декабря
14:00. «Сумгаит» – «Гянджа»

23 декабря
14:00. «Джалилабад» – «Хырдалан»

24 декабря
12:00 «Шеки» - НТД-Индиго

Сабах

8

7

1

813:660 (+153)

15

НТД-Индиго

8

7

1

741:646 (+95)

15

Хазри

8

7

1

712:636 (+76)

15

Нефтчи

8

5

3

595:539 (+56)

13

Хырдалан

8

4

4

695:680 (+15)

12

Джалилабад

8

3

5

684:709 (-25)

11

Гянджа

8

3

5

694:744 (-50)

11

Серхедчи

8

2

6

671:747 (-76)

10

Сумгаит

8

2

6

717:807 (-90)

10

Шеки

8

0

8

553:707 (-154)

8

İdman.biz

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