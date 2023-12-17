"Хазри" встретится с чемпионом

Объявлена ​​программа 9-го тура чемпионата Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, игры будут проходить на протяжении четырех дней.

В стартовом матче тура «Нефтчи» 20 декабря встретится с «Серхедчи». В этот же день состоится центральный матч тура - ​​«Хазри» - «Сабах».

Тур завершится матчем между «Шеки» и НТД-Индиго.

IX тур

20 декабря

16:00. «Нефтчи» — «Серхедчи»

19:30. «Хазри» — «Сабах».

22 декабря

14:00. «Сумгаит» – «Гянджа»

23 декабря

14:00. «Джалилабад» – «Хырдалан»

24 декабря

12:00 «Шеки» - НТД-Индиго

Сабах 8 7 1 813:660 (+153) 15 НТД-Индиго 8 7 1 741:646 (+95) 15 Хазри 8 7 1 712:636 (+76) 15 Нефтчи 8 5 3 595:539 (+56) 13 Хырдалан 8 4 4 695:680 (+15) 12 Джалилабад 8 3 5 684:709 (-25) 11 Гянджа 8 3 5 694:744 (-50) 11 Серхедчи 8 2 6 671:747 (-76) 10 Сумгаит 8 2 6 717:807 (-90) 10 Шеки 8 0 8 553:707 (-154) 8

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