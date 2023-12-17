"Хазри" встретится с чемпионом

Объявлена программа 9-го тура чемпионата Азербайджана по баскетболу.
Как сообщает İdman.biz, игры будут проходить на протяжении четырех дней.
В стартовом матче тура «Нефтчи» 20 декабря встретится с «Серхедчи». В этот же день состоится центральный матч тура - «Хазри» - «Сабах».
Тур завершится матчем между «Шеки» и НТД-Индиго.
IX тур
20 декабря
16:00. «Нефтчи» — «Серхедчи»
19:30. «Хазри» — «Сабах».
22 декабря
14:00. «Сумгаит» – «Гянджа»
23 декабря
14:00. «Джалилабад» – «Хырдалан»
24 декабря
12:00 «Шеки» - НТД-Индиго
|
Сабах
|
8
|
7
|
1
|
813:660 (+153)
|
15
|
НТД-Индиго
|
8
|
7
|
1
|
741:646 (+95)
|
15
|
Хазри
|
8
|
7
|
1
|
712:636 (+76)
|
15
|
Нефтчи
|
8
|
5
|
3
|
595:539 (+56)
|
13
|
Хырдалан
|
8
|
4
|
4
|
695:680 (+15)
|
12
|
Джалилабад
|
8
|
3
|
5
|
684:709 (-25)
|
11
|
Гянджа
|
8
|
3
|
5
|
694:744 (-50)
|
11
|
Серхедчи
|
8
|
2
|
6
|
671:747 (-76)
|
10
|
Сумгаит
|
8
|
2
|
6
|
717:807 (-90)
|
10
|
Шеки
|
8
|
0
|
8
|
553:707 (-154)
|
8
İdman.biz