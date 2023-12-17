Тахир Бахшиев: "Легионеры не жадные"

«Игроки вышли на поле с большим желанием. Мы очень хорошо начали игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер НТД-Индиго Тахир Бахшиев.

Специалист, чья команда обыграла со счетом 108:93 «Джалилабад» в VIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги, рассказал, что решающую роль в победе сыграла их инициатива с первых минут: «В конце матча мы дали шанс молодым игрокам. Им приходится работать над собой. Хорошо, что сегодня азербайджанские игроки имели большую долю в победе и набрали более половины очков. Обычно все наоборот. Это показывает, что мы играем в командный баскетбол.

Легионеры тоже не скупятся. Это меня очень радует. Рашид Аббасов много работает над собой на тренировках. Он видит последствия этого. Акбар Мамедов и Мурад Бабаев также сегодня хорошо сыграли. Если в прошлом сезоне они в основном сидели на скамейке запасных, то теперь я им спокойно доверяю место в основе. Это делает меня счастливым. Они играют в хороший баскетбол. Надеюсь, они продолжат в том же духе».

Отметим, что НТД-Индиго занимает второе место в турнирной таблице с 15 очками после VIII тура.

İdman.biz