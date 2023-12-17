17 Декабря 2023
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"Мы не сложили оружие, сезон длинный"

Баскетбол
Новости
17 Декабря 2023 11:41
"Мы не сложили оружие, сезон длинный"

«Непобедимых соперников не существует. Мы знаем силу НТД-Индиго, это очень хорошая команда, но постараемся показать свою силу в этой игре».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Джалилабад" Шахрияр Аскеров.

Дебютант станет гостем НТД-Индиго в 18-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Главный тренер рассказал, что настроение команды перед сегодняшней игрой очень хорошее: «Наши тренировки проходят хорошо. Единственное, что беспокоит, - это травмы Андрея Кондратьева и Рашона Джонсона. Они восстанавливаются и, скорее всего, сыграют. В любом случае, мы прибыли в Хачмаз не для того, чтобы проигрывать. Наша цель - победить.

Еще хочу сообщить нашим болельщикам, что мы не сложили оружие, сезон длинный и мы будем бороться до конца. В прошлый раз мы упустиили победу. Эта игра нас очень разочаровала. Но, как я уже сказал, у нас хорошее настроение и мы думаем только о победе».

Отметим, что «Джалилабад» находится на 7-м месте турнирной таблицы, набрав в VII туре 10 очков.

İdman.biz

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