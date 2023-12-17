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"НТД-Индиго" экзаменует "Джалилабад"

Баскетбол
Новости
17 Декабря 2023 09:07
"НТД-Индиго" экзаменует "Джалилабад"

Сегодня завершается VIII тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, его завершит встреча между «НТД-Индиго» и «Джалилабад», которая состоится в спорткомплексе «Серхедчи».

В регулярном первенстве подопечные Таира Бахшиева выступают достаточно уверенно, одержал шесть побед. Учитывая, что идущие в лидерах «Хазри» и «Сабах» свои встречи выиграли, команде, представляющей Хачмаз, необходимо побеждать, чтобы сохранить свое место на верхушке таблицы.
В свою очередь, «Джалилабад» пока выступает неровно: побед и поражений у клуба примерно поровну. Ему определенно удаются отдельные матчи, однако для того, чтобы бросить вызов «НТД-Индиго», необходимо максимальная концентрация по ходу встречи.

VIII тур АБЛ

14:00 НТД-Индиго – Хырдалан
Спорткомплекс «Серхедчи»

Сабах

8

7

1

813:660 (+153)

15

Хазри

8

7

1

712:636 (+76)

15

НТД-Индиго

7

6

1

633:553 (+80)

13

Нефтчи

8

5

3

595:539 (+56)

13

Хырдалан

8

4

4

695:680 (+15)

12

Гянджа

8

3

5

694:744 (-50)

11

Джалилабад

7

3

4

601:611 (-10)

10

Серхедчи

8

2

6

671:747 (-76)

10

Сумгайыт

8

2

6

717:807 (-90)

10

Шеки

8

0

8

553:707 (-154)

8

Ниджат Закиев

İdman.biz

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