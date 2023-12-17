"НТД-Индиго" экзаменует "Джалилабад"

Сегодня завершается VIII тур азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает İdman.biz, его завершит встреча между «НТД-Индиго» и «Джалилабад», которая состоится в спорткомплексе «Серхедчи».
В регулярном первенстве подопечные Таира Бахшиева выступают достаточно уверенно, одержал шесть побед. Учитывая, что идущие в лидерах «Хазри» и «Сабах» свои встречи выиграли, команде, представляющей Хачмаз, необходимо побеждать, чтобы сохранить свое место на верхушке таблицы.
В свою очередь, «Джалилабад» пока выступает неровно: побед и поражений у клуба примерно поровну. Ему определенно удаются отдельные матчи, однако для того, чтобы бросить вызов «НТД-Индиго», необходимо максимальная концентрация по ходу встречи.
VIII тур АБЛ
14:00 НТД-Индиго – Хырдалан
Спорткомплекс «Серхедчи»
|
Сабах
|
8
|
7
|
1
|
813:660 (+153)
|
15
|
Хазри
|
8
|
7
|
1
|
712:636 (+76)
|
15
|
НТД-Индиго
|
7
|
6
|
1
|
633:553 (+80)
|
13
|
Нефтчи
|
8
|
5
|
3
|
595:539 (+56)
|
13
|
Хырдалан
|
8
|
4
|
4
|
695:680 (+15)
|
12
|
Гянджа
|
8
|
3
|
5
|
694:744 (-50)
|
11
|
Джалилабад
|
7
|
3
|
4
|
601:611 (-10)
|
10
|
Серхедчи
|
8
|
2
|
6
|
671:747 (-76)
|
10
|
Сумгайыт
|
8
|
2
|
6
|
717:807 (-90)
|
10
|
Шеки
|
8
|
0
|
8
|
553:707 (-154)
|
8
Ниджат Закиев
İdman.biz