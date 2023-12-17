"НТД-Индиго" экзаменует "Джалилабад"

Сегодня завершается VIII тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, его завершит встреча между «НТД-Индиго» и «Джалилабад», которая состоится в спорткомплексе «Серхедчи».

В регулярном первенстве подопечные Таира Бахшиева выступают достаточно уверенно, одержал шесть побед. Учитывая, что идущие в лидерах «Хазри» и «Сабах» свои встречи выиграли, команде, представляющей Хачмаз, необходимо побеждать, чтобы сохранить свое место на верхушке таблицы.

В свою очередь, «Джалилабад» пока выступает неровно: побед и поражений у клуба примерно поровну. Ему определенно удаются отдельные матчи, однако для того, чтобы бросить вызов «НТД-Индиго», необходимо максимальная концентрация по ходу встречи.

VIII тур АБЛ

14:00 НТД-Индиго – Хырдалан

Спорткомплекс «Серхедчи»

Сабах 8 7 1 813:660 (+153) 15 Хазри 8 7 1 712:636 (+76) 15 НТД-Индиго 7 6 1 633:553 (+80) 13 Нефтчи 8 5 3 595:539 (+56) 13 Хырдалан 8 4 4 695:680 (+15) 12 Гянджа 8 3 5 694:744 (-50) 11 Джалилабад 7 3 4 601:611 (-10) 10 Серхедчи 8 2 6 671:747 (-76) 10 Сумгайыт 8 2 6 717:807 (-90) 10 Шеки 8 0 8 553:707 (-154) 8

Ниджат Закиев

İdman.biz