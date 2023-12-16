Угур Оздемир: "Моя команда провела идеальную игру против "Нефтчи"

«Отсутствие двух очень важных баскетболистов нашего соперника - Кямрана Мамедова и Майкла Картера - сказалось на их игре».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Хырдалана" Угур Оздемир.

Специалист, чья команда победила «Нефтчи» со счетом 102:80 в VIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги, отметил, что важную роль в их победе сыграла хорошая подготовка к матчу: «Мы хотели выиграть эту игру. Местные баскетболисты «Нефтчи» очень помогли команде трёхочковыми бросками. То же самое могу сказать и о наших легионерах. Для нас это было очень важно. Благодаря этому мы смогли добиться существенной разницы во 2-м и 4-м периодах. В целом мы провели очень динамичную игру».

По мнению турецкого эксперта, расширение команды благодаря недавним трансферам увеличило силу команды: "Мы получили 49 очков поддержки со скамейки запасных, что было очень важным моментом. До сих пор я не мог найти игрока, который мог бы выйти со скамейки запасных и усилить игру, но недавние трансферы значительно облегчили нашу работу. На данный момент нам легче защищаться и быстрее атаковать. Наша проблема с подборами в некоторой степени решена. У нас сегодня был 21 подбор в атаке, что немаловажно. Поздравляю свою команду, они провели прекрасную игру против такого соперника, как «Нефтчи». Наш новый игрок Тайвион Кирк произвел большое впечатление, набрав 22 очка, 8 подборов и 5 передач. Нам предстоит много работы с ним и другими нашими легионерами, и мы верим, что сможем добиться большего».

Отметим, что «Хырдалан» занимает 5-е место в турнирной таблице с 12 очками. «Нефтчи» - четвертый с 13 очками.

İdman.biz