16 Декабря 2023
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"Гянджа" принимает аутсайдера АБЛ

Баскетбол
Новости
16 Декабря 2023 09:14
"Гянджа" принимает аутсайдера АБЛ

Сегодня в рамках VIII тура азербайджанской баскетбольной лиги состоится один матч.

Как сообщает İsman.biz, «Гянджа» на своей площадке примет «Шеки». Обе команды находятся в нижней части таблицы и им необходимо поправлять свое турнирное положение. Но если гянджинцы имеют в активе две победы, то у «Шеки» в искомой графе пока ноль.

В этом смысле встреча обещает быть достаточно принципиальной, хотя некоторое преимущество можно отдать хозяевам.

VIII тур
14:00 Гянджа - Шеки
Олимпийский комплекс Гянджи

Сабах

8

7

1

813:660 (+153)

15

Хазри

8

7

1

712:636 (+76)

15

НТД-Индиго

7

6

1

633:553 (+80)

13

Нефтчи

8

5

3

595:539 (+56)

13

Хырдалан

8

4

4

695:680 (+15)

12

Джалилабад

7

3

4

601:611 (-10)

10

Серхедчи

8

2

6

671:747 (-76)

10

Сумгайыт

8

2

6

717:807 (-90)

10

Гянджа

7

2

5

616:678 (-62)

9

Шеки

7

0

7

487:629 (-142)

7

Ниджат Закиев

İdman.biz

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