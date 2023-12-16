"Гянджа" принимает аутсайдера АБЛ

Сегодня в рамках VIII тура азербайджанской баскетбольной лиги состоится один матч.
Как сообщает İsman.biz, «Гянджа» на своей площадке примет «Шеки». Обе команды находятся в нижней части таблицы и им необходимо поправлять свое турнирное положение. Но если гянджинцы имеют в активе две победы, то у «Шеки» в искомой графе пока ноль.
В этом смысле встреча обещает быть достаточно принципиальной, хотя некоторое преимущество можно отдать хозяевам.
VIII тур
14:00 Гянджа - Шеки
Олимпийский комплекс Гянджи
|
Сабах
|
8
|
7
|
1
|
813:660 (+153)
|
15
|
Хазри
|
8
|
7
|
1
|
712:636 (+76)
|
15
|
НТД-Индиго
|
7
|
6
|
1
|
633:553 (+80)
|
13
|
Нефтчи
|
8
|
5
|
3
|
595:539 (+56)
|
13
|
Хырдалан
|
8
|
4
|
4
|
695:680 (+15)
|
12
|
Джалилабад
|
7
|
3
|
4
|
601:611 (-10)
|
10
|
Серхедчи
|
8
|
2
|
6
|
671:747 (-76)
|
10
|
Сумгайыт
|
8
|
2
|
6
|
717:807 (-90)
|
10
|
Гянджа
|
7
|
2
|
5
|
616:678 (-62)
|
9
|
Шеки
|
7
|
0
|
7
|
487:629 (-142)
|
7
Ниджат Закиев
İdman.biz