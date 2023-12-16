"Гянджа" принимает аутсайдера АБЛ

Сегодня в рамках VIII тура азербайджанской баскетбольной лиги состоится один матч.

Как сообщает İsman.biz, «Гянджа» на своей площадке примет «Шеки». Обе команды находятся в нижней части таблицы и им необходимо поправлять свое турнирное положение. Но если гянджинцы имеют в активе две победы, то у «Шеки» в искомой графе пока ноль.

В этом смысле встреча обещает быть достаточно принципиальной, хотя некоторое преимущество можно отдать хозяевам.

VIII тур

14:00 Гянджа - Шеки

Олимпийский комплекс Гянджи

Сабах 8 7 1 813:660 (+153) 15 Хазри 8 7 1 712:636 (+76) 15 НТД-Индиго 7 6 1 633:553 (+80) 13 Нефтчи 8 5 3 595:539 (+56) 13 Хырдалан 8 4 4 695:680 (+15) 12 Джалилабад 7 3 4 601:611 (-10) 10 Серхедчи 8 2 6 671:747 (-76) 10 Сумгайыт 8 2 6 717:807 (-90) 10 Гянджа 7 2 5 616:678 (-62) 9 Шеки 7 0 7 487:629 (-142) 7

Ниджат Закиев

İdman.biz