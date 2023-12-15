Американский игрок назвал азербайджанский клуб опасным

«Как всегда, мы ожидаем победы в предстоящей игре. Думаю, команда хорошо подготовлена ​​и полностью готова к матчу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил баскетболист НТД-Индиго Дэниел Уэстбрук, оценивая предстоящую игру против "Джалилабада" в чемпионате Азербайджана.

Американский баскетболист рассказал, что они хорошо проанализировали соперника: "Посмотрел несколько игр "Джалилабада" в этом сезоне. Хотя их результаты пока не на должном уровне, это очень опасная команда. Думаю, что мы сейчас в очень хорошей форме. Наша команда играет сильнее от игры к игре. В лиге много действительно сильных клубов. Но если мы будем играть изо всех сил, то сможем победить любую команду».

Отметим, что матч НТД-Индиго - "Джалилабад", который пройдет в рамках VIII тура, начнется 17 декабря в 12:00.

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