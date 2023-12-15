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"Сабах" в погоне за лидером, "Хырдалан" ждет "Нефтчи"

Баскетбол
Новости
15 Декабря 2023 09:08
"Сабах" в погоне за лидером, "Хырдалан" ждет "Нефтчи"

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся два матча VIII тура.

Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча «Сабаила» с «Сумгайтом». Чемпион страны после выступления в Кубке Европы полностью переключил свое внимание на национальное первенство и выступает довольно уверенно, находясь среди лидеров. Встреча с дебютантом сезона не должна создать проблем более опытной команде. «Сумгайыт» пока находится в поисках игры и одержал две победу с начала сезона.

В другом матче «Хырдалан» примет «Нефтчи». Команды друг от друга отделяет дистанция в 2 очка. «Нефтчи» после поражения в прошлом туре от «НТД-Индиго» наверняка постарается вновь ступить на победный путь, но игра с «Хырдаланом» не обещает стать легкой прогулкой. Наверняка соперник постарается сделать все возможное, чтобы осложнить жизнь подопечным Анара Сарыева.

VIII тур АБЛ
16:30 Сабах – Сумгайыт
19:30 Хырдалан – Нефтчи
Оба матча состоятся в спорткомплексе «Серхедчи».

Хазри

8

7

1

712:636 (+76)

15

Сабах

7

6

1

808:581 (+127)

13

НТД-Индиго

7

6

1

633:553 (+80)

13

Нефтчи

7

5

2

595:539 (+56)

12

Хырдалан

7

3

4

593:600 (-7)

10

Джалилабад

7

3

4

601:611 (-10)

10

Серхедчи

8

2

8

671:747 (-76)

10

Сумгайыт

7

2

5

558:600 (-42)

9

Гянджа

7

2

5

616:678 (-62)

9

Шеки

7

0

7

487:629 (-142)

7

Отметим, что в матче открытия VIII тура «Хазри» добился победы над «Серхедчи» - 117:110.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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