"Сабах" в погоне за лидером, "Хырдалан" ждет "Нефтчи"

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся два матча VIII тура.
Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча «Сабаила» с «Сумгайтом». Чемпион страны после выступления в Кубке Европы полностью переключил свое внимание на национальное первенство и выступает довольно уверенно, находясь среди лидеров. Встреча с дебютантом сезона не должна создать проблем более опытной команде. «Сумгайыт» пока находится в поисках игры и одержал две победу с начала сезона.
В другом матче «Хырдалан» примет «Нефтчи». Команды друг от друга отделяет дистанция в 2 очка. «Нефтчи» после поражения в прошлом туре от «НТД-Индиго» наверняка постарается вновь ступить на победный путь, но игра с «Хырдаланом» не обещает стать легкой прогулкой. Наверняка соперник постарается сделать все возможное, чтобы осложнить жизнь подопечным Анара Сарыева.
VIII тур АБЛ
16:30 Сабах – Сумгайыт
19:30 Хырдалан – Нефтчи
Оба матча состоятся в спорткомплексе «Серхедчи».
|
Хазри
|
8
|
7
|
1
|
712:636 (+76)
|
15
|
Сабах
|
7
|
6
|
1
|
808:581 (+127)
|
13
|
НТД-Индиго
|
7
|
6
|
1
|
633:553 (+80)
|
13
|
Нефтчи
|
7
|
5
|
2
|
595:539 (+56)
|
12
|
Хырдалан
|
7
|
3
|
4
|
593:600 (-7)
|
10
|
Джалилабад
|
7
|
3
|
4
|
601:611 (-10)
|
10
|
Серхедчи
|
8
|
2
|
8
|
671:747 (-76)
|
10
|
Сумгайыт
|
7
|
2
|
5
|
558:600 (-42)
|
9
|
Гянджа
|
7
|
2
|
5
|
616:678 (-62)
|
9
|
Шеки
|
7
|
0
|
7
|
487:629 (-142)
|
7
Отметим, что в матче открытия VIII тура «Хазри» добился победы над «Серхедчи» - 117:110.
Ниджат Закиев
İdman.biz