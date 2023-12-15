"Сабах" в погоне за лидером, "Хырдалан" ждет "Нефтчи"

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся два матча VIII тура.

Как сообщает İdman.biz, откроет игровой день встреча «Сабаила» с «Сумгайтом». Чемпион страны после выступления в Кубке Европы полностью переключил свое внимание на национальное первенство и выступает довольно уверенно, находясь среди лидеров. Встреча с дебютантом сезона не должна создать проблем более опытной команде. «Сумгайыт» пока находится в поисках игры и одержал две победу с начала сезона.

В другом матче «Хырдалан» примет «Нефтчи». Команды друг от друга отделяет дистанция в 2 очка. «Нефтчи» после поражения в прошлом туре от «НТД-Индиго» наверняка постарается вновь ступить на победный путь, но игра с «Хырдаланом» не обещает стать легкой прогулкой. Наверняка соперник постарается сделать все возможное, чтобы осложнить жизнь подопечным Анара Сарыева.

VIII тур АБЛ

16:30 Сабах – Сумгайыт

19:30 Хырдалан – Нефтчи

Оба матча состоятся в спорткомплексе «Серхедчи».

Хазри 8 7 1 712:636 (+76) 15 Сабах 7 6 1 808:581 (+127) 13 НТД-Индиго 7 6 1 633:553 (+80) 13 Нефтчи 7 5 2 595:539 (+56) 12 Хырдалан 7 3 4 593:600 (-7) 10 Джалилабад 7 3 4 601:611 (-10) 10 Серхедчи 8 2 8 671:747 (-76) 10 Сумгайыт 7 2 5 558:600 (-42) 9 Гянджа 7 2 5 616:678 (-62) 9 Шеки 7 0 7 487:629 (-142) 7

Отметим, что в матче открытия VIII тура «Хазри» добился победы над «Серхедчи» - 117:110.

Ниджат Закиев

İdman.biz