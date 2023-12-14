Тренер "Хазри": "Если мы хотим стать чемпионами, то…"

«Хорошо начинать матчи является главной особенностью команды. Но в последних 2-3 встречах нам недоставало мотивации».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер клуба "Хазри" Мурат Дикмен, комментируя поединок с "Серхедчи" в азербайджанской баскетбольной лиге.

Турецкий специалист, под руководством которого дебютант выиграл стартовый матч VIII тура со счетом 117:110, заявил, что стиль игры соперника нанес ущерб качеству матча: «Игра против команды, предпочитающей зонную защиту на протяжении 40 минут, не приносит красоты в баскетбол. Так было и в прошлой игре, и на сей раз было то же самое. Это правда, что в баскетболе следует учитывать и применять некоторые тактики. Но зональную защиту невозможно применять всю игру. В этом случае болельщик не сможет насладиться баскетболом. В любом случае, это все часть игры, мы должны быть готовы ко всему».

Несмотря на победу, Дикман остался недоволен игрой своих подопечных в некоторых аспектах: «До этого матча мы были командой, которая пропустила наименьшее количество бросков (536) в чемпионате. А вот в матче с «Серхедчи» нас не устроило, что соперник набрал столько очков. За этот момент я критикую своих игроков отдельно. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны быть внимательны во всех отношениях».

Стоит отметить, что после VIII тура «Хазри» лидирует с 15 очками.

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