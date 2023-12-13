"Хазри" и "Серхедчи" начнут восьмой тур АБЛ

Азербайджанская баскетбольная лига набирает обороты.
Как сообщает İdman.biz, сегодня будет дан старт VIII туру. В единственном матче дня встретятся «Хазри» и «Серхедчи».
Команды находятся в различных частях таблицы. Если дебютант идет в числе лидеров, то «Серхедчи» идет в нижней части таблицы, имея пока две победы. У «Хазри» имелись определенные проблемы с составом, учитывая травмы некоторых баскетболистов, но в очередной встрече рулевой Мурад Дикмен может рассчитывать на всех.
VIII тур
19:30. Хазри – Серхедчи
Спорткомплекс «Серхедчи»
|
Сабах
|
7
|
6
|
1
|
808:581 (+127)
|
13
|
НТД-Индиго
|
7
|
6
|
1
|
633:553 (+80)
|
13
|
Хазри
|
7
|
6
|
1
|
595:536 (+59)
|
13
|
Нефтчи
|
7
|
5
|
2
|
595:539 (+56)
|
12
|
Хырдалан
|
7
|
3
|
4
|
593:600 (-7)
|
10
|
Джалилабад
|
7
|
3
|
4
|
601:611 (-10)
|
10
|
Сумгайыт
|
7
|
2
|
5
|
558:600 (-42)
|
9
|
Серхедчи
|
7
|
2
|
5
|
571:551 (-59)
|
9
|
Гянджа
|
7
|
2
|
5
|
616:678 (-62)
|
9
|
Шеки
|
7
|
0
|
7
|
487:629 (-142)
|
7
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