"Хазри" и "Серхедчи" начнут восьмой тур АБЛ

Азербайджанская баскетбольная лига набирает обороты.

Как сообщает İdman.biz, сегодня будет дан старт VIII туру. В единственном матче дня встретятся «Хазри» и «Серхедчи».

Команды находятся в различных частях таблицы. Если дебютант идет в числе лидеров, то «Серхедчи» идет в нижней части таблицы, имея пока две победы. У «Хазри» имелись определенные проблемы с составом, учитывая травмы некоторых баскетболистов, но в очередной встрече рулевой Мурад Дикмен может рассчитывать на всех.

VIII тур

19:30. Хазри – Серхедчи

Спорткомплекс «Серхедчи»

Сабах 7 6 1 808:581 (+127) 13 НТД-Индиго 7 6 1 633:553 (+80) 13 Хазри 7 6 1 595:536 (+59) 13 Нефтчи 7 5 2 595:539 (+56) 12 Хырдалан 7 3 4 593:600 (-7) 10 Джалилабад 7 3 4 601:611 (-10) 10 Сумгайыт 7 2 5 558:600 (-42) 9 Серхедчи 7 2 5 571:551 (-59) 9 Гянджа 7 2 5 616:678 (-62) 9 Шеки 7 0 7 487:629 (-142) 7

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