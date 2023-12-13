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"Хазри" и "Серхедчи" начнут восьмой тур АБЛ

Баскетбол
Новости
13 Декабря 2023 09:33
"Хазри" и "Серхедчи" начнут восьмой тур АБЛ

Азербайджанская баскетбольная лига набирает обороты.

Как сообщает İdman.biz, сегодня будет дан старт VIII туру. В единственном матче дня встретятся «Хазри» и «Серхедчи».

Команды находятся в различных частях таблицы. Если дебютант идет в числе лидеров, то «Серхедчи» идет в нижней части таблицы, имея пока две победы. У «Хазри» имелись определенные проблемы с составом, учитывая травмы некоторых баскетболистов, но в очередной встрече рулевой Мурад Дикмен может рассчитывать на всех.

VIII тур
19:30. Хазри – Серхедчи

Спорткомплекс «Серхедчи»

Сабах

7

6

1

808:581 (+127)

13

НТД-Индиго

7

6

1

633:553 (+80)

13

Хазри

7

6

1

595:536 (+59)

13

Нефтчи

7

5

2

595:539 (+56)

12

Хырдалан

7

3

4

593:600 (-7)

10

Джалилабад

7

3

4

601:611 (-10)

10

Сумгайыт

7

2

5

558:600 (-42)

9

Серхедчи

7

2

5

571:551 (-59)

9

Гянджа

7

2

5

616:678 (-62)

9

Шеки

7

0

7

487:629 (-142)

7

Idman.biz

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