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"Моя любимая еда здесь - шаурма"

Баскетбол
Интервью
12 Декабря 2023 20:32
"Моя любимая еда здесь - шаурма"

Баскетболист «Джалилабада» Рашон Джонсон дал интервью пресс-службе клуба.

İdman.biz сообщает, что баскетболист рассказал о ситуации в клубе, целях и нашей стране.

- Как вы относитесь к Азербайджанской баскетбольной лиге? Что можете сказать об уровне лиги?

- Наша баскетбольная лига очень интересная. У нас впереди долгий сезон. Болельщики также придают играм особый интерес.

- На счету команды 3 победы и 4 поражения. Как идет подготовка к следующим играм?

- В целом все хорошо. Как вы упомянули, у нас 3 победы и 4 поражения. Две игры проиграли из-за мелких ошибок. Хотим побеждать в следующих матчах и работаем над исправлением этих ошибок.

- Как настрой внутри команды?

- Ситуация внутри команды в порядке. Наш новый трансфер Джулиан уже присоединился к команде. С его приходом, я думаю, со временем мы станем еще сильнее.

- Вы один из лидеров лиги по среднему количеству очков. Что думаете об этом?

- Это результат упорного труда. Честно говоря, я не удивился, когда увидел эту статистику. Тренируюсь каждый день изо всех сил, пытаясь улучшить свою игру.

- И наконец, что вы думаете о Баку? Вам нравится наша столица? Какая ваша любимая еда в нашей стране?

- Я полюбил Баку с первых дней. Моя любимая еда здесь - шаурма. Это очень вкусно. Я ем ее почти каждый день.

İdman.biz

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