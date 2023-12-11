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"Трехочковые броски стали моей визитной карточкой" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
11 Декабря 2023 17:09
"Трехочковые броски стали моей визитной карточкой" - ИНТЕРВЬЮ

Американский баскетболист «Сумгаита» Ленард Диксон дал интервью пресс-службе клуба.

İdman.biz сообщает, что он рассказал о своей карьере, положении в клубе и целях.

- Каким вам запомнился приход в баскетбол?

- Я родился в 1999 году в Риверсайде, Калифорния. Видел свое будущее в этом виде спорта, так как с детства занимался баскетболом. В результате достиг своей цели. Я играл в университетских клубах «Миннесота Крукстон» и «Эст Сентрал» в Америке.

- Что можете сказать о своей европейской карьере?

- Свою европейскую карьеру я начал в Словакии. Играл 3 месяца в команде «Нитра». Но там находился на поле в среднем 5 минут за игру. Мне пришлось вернуться на родину из-за проблем с семьей и невезения.

- Если бы вам пришлось сравнить баскетбол Словакии и Азербайджана, что бы вы сказали?

- Если сравнивать чемпионаты Словакии и Азербайджана, то, конечно, поскольку в Словакии многолетние баскетбольные традиции, там уровень выше. Иностранные баскетболисты, выступающие в лиге Азербайджана, знакомятся с этой лигой. Но и здесь за мячом гоняются перспективные баскетболисты. Что касается конкретной игры «Сумгаита», то здесь все в радость. У меня очень хорошие отношения с товарищами по команде. На самом деле все должно быть так. Думаю, если уровень взаимопонимания в команде будет еще выше, мы без проблем выйдем в плей-офф.

- Что вы считаете своей лучшей чертой?

- В баскетболе моей главной визитной карточкой стало умелое использование трехочковых бросков. Всегда много тренирую эти броски. Поэтому эта моя особенность более заметна в играх «Сумгаита».

- Каковы ваши основные карьерные цели?

- Что касается моих конкретных целей, то здесь необходимо не только мечтать, но и работать. Все зависит от того, как я подхожу к тренировкам. Например, могу в будущем играть в Европе. Но моя самая большая мечта - играть в НБА. Правда, такой возможности у меня пока не было. Но есть идея выдвинуть кандидатуру в драфты. Сейчас я думаю об успехе «Сумгаита». Если в будущем клуб предложит мне новый контракт, мы можем договориться, чтобы я остался здесь.

İdman.biz

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