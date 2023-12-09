Американский баскетболист "Гянджи": "Есть недостатки в линии защиты"

«Тренировки прошли хорошо и мы полностью готовы к игре. Как заявил наш главный тренер, есть недостатки в линии защиты. Мы работали над этим в течение недели».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал американский игрок "Гянджи" Жюль Мур, комментируя предстоящий матч VII тура Азербайджанской баскетбольной лиги против "Джалилабада".

Американец рассказал, что на выездной матч они отправятся ради победы: «Мы постарались исправить ошибки. Баскетбол - командная игра, никого нельзя выделить. Все должны быть едины и достойно выполнять свою работу. Я верю, что мы достигнем поставленной цели.

Что касается моей игры, то я играю с одинаковым желанием и энергией и в защите, и в нападении. Стараюсь сделать все возможное на поле, чтобы моя команда добилась успеха. Стараюсь выполнять задания тренеров. Если мы хотим добиться результатов, то должны успешно выступать на всех позициях».

Отметим, что сегодня состоится матч между «Джалилабадом» и «Гянджой».

İdman.biz