9 Декабря 2023
RU

Американский баскетболист "Гянджи": "Есть недостатки в линии защиты"

Баскетбол
Новости
9 Декабря 2023 10:46
Американский баскетболист "Гянджи": "Есть недостатки в линии защиты"

«Тренировки прошли хорошо и мы полностью готовы к игре. Как заявил наш главный тренер, есть недостатки в линии защиты. Мы работали над этим в течение недели».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал американский игрок "Гянджи" Жюль Мур, комментируя предстоящий матч VII тура Азербайджанской баскетбольной лиги против "Джалилабада".

Американец рассказал, что на выездной матч они отправятся ради победы: «Мы постарались исправить ошибки. Баскетбол - командная игра, никого нельзя выделить. Все должны быть едины и достойно выполнять свою работу. Я верю, что мы достигнем поставленной цели.

Что касается моей игры, то я играю с одинаковым желанием и энергией и в защите, и в нападении. Стараюсь сделать все возможное на поле, чтобы моя команда добилась успеха. Стараюсь выполнять задания тренеров. Если мы хотим добиться результатов, то должны успешно выступать на всех позициях».

Отметим, что сегодня состоится матч между «Джалилабадом» и «Гянджой».

İdman.biz

Новости по теме

"Джалилабад" против "Гянджи"
09:18
Баскетбол

"Джалилабад" против "Гянджи"

Сегодня пройдет один матч VII тура азербайджанской баскетбольной лиги
"Хырдалан" обыграл "Серхедчи"
8 Декабря 21:29
Баскетбол

"Хырдалан" обыграл "Серхедчи"

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоялись два матча VII тура
"Трудно сказать, как они сыграют"
8 Декабря 13:25
Баскетбол

"Трудно сказать, как они сыграют"

"Но мы должны выиграть этот матч"
Дебютант АБЛ испытывает проблемы со здоровьем и травмами игроков
8 Декабря 11:12
Баскетбол

Дебютант АБЛ испытывает проблемы со здоровьем и травмами игроков

"Подготовка шла хорошо, но возникли некоторые трудности, связанные с самочувствием игроков"
Амиль Гамзаев: ”Это правильное назначение"
7 Декабря 18:33
Баскетбол

Амиль Гамзаев: ”Это правильное назначение"

"Назначение того, кто знает игроков как по стилю игры, так и по психологии, главным тренером, является правильным выбором"
Генсек Федерации баскетбола Азербайджана рассказал о причинах смены главного тренера сборной - ИНТЕРВЬЮ
7 Декабря 18:03
Баскетбол

Генсек Федерации баскетбола Азербайджана рассказал о причинах смены главного тренера сборной - ИНТЕРВЬЮ

"Он местный тренер, знает всех игроков, выступающих в баскетбольной лиге Азербайджана"

Самое читаемое

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"
6 Декабря 13:14
Азербайджанский футбол

Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"

"Люди в Азербайджане очень гостеприимны"
Логотип Мемориала Вугара Гашимова - на "Пламенных башнях" - ФОТО
6 Декабря 11:24
Шахматы

Логотип Мемориала Вугара Гашимова - на "Пламенных башнях" - ФОТО

В центре Баку был продемонстрирован логотип Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет в девятый раз