«Мы все еще находимся на стадии формирования. Работаем над собой и будем продолжать это делать».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Теймур Гусейнов перед матчем с «Хазри».

Подчеркнув, что в VII туре Азербайджанской баскетбольной лиги они примут на своем стадионе "Хазри", наставник отметил, что среди команд, участвующих в чемпионате, они последними собрали свою команду: "Хазри" - хорошая команда . В команде соперника очень опытные баскетболисты. Достаточно назвать имя капитана нашей сборной Амила Хамзаева. Дело в том, что трое членов нашей команды – Назар Гулиев, Исмаил Алиев и Джей Маррелл – не смогли полноценно участвовать в недельных тренировках из-за болезни и травм. Трудно сказать, как они сыграют. Но мы должны выиграть этот матч».

Гусейнов также прокомментировал силу команд и сказал, что настроен оптимистично: "Я оцениваю наши шансы 50 на 50. Хорошая новость в том, что игра команды улучшается от игры к игре. Баскетболисты хорошо знают друг друга».

Отметим, что матч между «Сумгаитом» и «Хазри» начнется сегодня в 16:30.

İdman.biz