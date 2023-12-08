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Дебютант АБЛ испытывает проблемы со здоровьем и травмами игроков

Баскетбол
Новости
8 Декабря 2023 11:12
Дебютант АБЛ испытывает проблемы со здоровьем и травмами игроков

«Мы выиграли в двух последних матчах. Хорошо боролись, особенно в последней игре против «Хырдалана».

Как сообщает Idman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикмен.

Он поделился ожиданиями от сегодняшней встречи против «Сумгаита» в рамках VII тура национальной баскетбольной лиги. Турецкий специалист отметил, что дебютант чемпионата рассчитывает продолжить свою победную серию: «Подготовка шла хорошо, но возникли некоторые трудности, связанные с самочувствием игроков. Марк Витал не мог тренироваться два дня из-за пищевого отравления, Амиль Гамзаев заразился гриппом, а у Орхана Сулейманлы имелась легкая травма колена».

Но, по словам Дикмена, клуб готов к матчу с «Сумгаитом»: «Команда выйдет на площадку в полном составе. Мы намерены сохранить ведущие позиции. Рассчитываем выиграть и последующие встречи, чтобы закончить первый круг в лидерах».

Отметим, что матч между «Сумгаитом» и «Хазри» начнется сегодня в 16:30.

İdman.biz

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