"Сумгайыт" против "Хазри", "Серхедчи" против "Хырдалана"

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся два матча VII тура.

Как сообщает İdman.biz, дебютант чемпионата «Хазри» встретится с «Сумгайытом». Подопечные Мурада Дикмена набрали хороший ход, идут в группе лидеров и наверняка рассчитывают обыграть соперника. Тогда как «Сумгайыту», одержавшему с начала сезона две победы, надо также выправлять свое положение.

В другом матче дня «Серхедчи» сыграет с «Хырдаланом». Встреча обещает быть довольно принципиальной, так как команды являются соседями по таблице, проиграв по четыре встречи и выиграв в двух.

Напомним, что в стартовом матче тура «НТД-Индиго» обыграл «Нефтчи» (93:71), выйдя на первое место в лиге.

VII тур АБЛ

16:30 Сумгайыт – Хазри

19:30 Серхедчи - Хырдалан

Обе встречи пройдут в спорткомплексе «Серхедчи»

НТД-Индиго 7 6 1 633:553 (+80) 13 Нефтчи 7 5 2 595:539 (+56) 12 Сабах 6 5 1 607:505 (+102) 11 Хазри 6 5 1 500:451 (+49) 11 Джалилабад 6 3 3 493:497 (-4) 9 Хырдалан 6 2 4 514:543 (-29) 8 Сумгайыт 6 2 4 473:338 (-32) 8 Серхедчи 6 2 4 514:551 (-37) 8 Гянджа 6 1 5 502:570 (-68) 7 Шеки 6 0 6 411:528 (-117) 6

Ниджат Закиев

İdman.biz