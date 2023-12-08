"Сумгайыт" против "Хазри", "Серхедчи" против "Хырдалана"

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся два матча VII тура.
Как сообщает İdman.biz, дебютант чемпионата «Хазри» встретится с «Сумгайытом». Подопечные Мурада Дикмена набрали хороший ход, идут в группе лидеров и наверняка рассчитывают обыграть соперника. Тогда как «Сумгайыту», одержавшему с начала сезона две победы, надо также выправлять свое положение.
В другом матче дня «Серхедчи» сыграет с «Хырдаланом». Встреча обещает быть довольно принципиальной, так как команды являются соседями по таблице, проиграв по четыре встречи и выиграв в двух.
Напомним, что в стартовом матче тура «НТД-Индиго» обыграл «Нефтчи» (93:71), выйдя на первое место в лиге.
VII тур АБЛ
16:30 Сумгайыт – Хазри
19:30 Серхедчи - Хырдалан
Обе встречи пройдут в спорткомплексе «Серхедчи»
|
НТД-Индиго
|
7
|
6
|
1
|
633:553 (+80)
|
13
|
Нефтчи
|
7
|
5
|
2
|
595:539 (+56)
|
12
|
Сабах
|
6
|
5
|
1
|
607:505 (+102)
|
11
|
Хазри
|
6
|
5
|
1
|
500:451 (+49)
|
11
|
Джалилабад
|
6
|
3
|
3
|
493:497 (-4)
|
9
|
Хырдалан
|
6
|
2
|
4
|
514:543 (-29)
|
8
|
Сумгайыт
|
6
|
2
|
4
|
473:338 (-32)
|
8
|
Серхедчи
|
6
|
2
|
4
|
514:551 (-37)
|
8
|
Гянджа
|
6
|
1
|
5
|
502:570 (-68)
|
7
|
Шеки
|
6
|
0
|
6
|
411:528 (-117)
|
6
Ниджат Закиев
İdman.biz