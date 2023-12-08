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"Сумгайыт" против "Хазри", "Серхедчи" против "Хырдалана"

Баскетбол
Новости
8 Декабря 2023 09:15
"Сумгайыт" против "Хазри", "Серхедчи" против "Хырдалана"

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся два матча VII тура.

Как сообщает İdman.biz, дебютант чемпионата «Хазри» встретится с «Сумгайытом». Подопечные Мурада Дикмена набрали хороший ход, идут в группе лидеров и наверняка рассчитывают обыграть соперника. Тогда как «Сумгайыту», одержавшему с начала сезона две победы, надо также выправлять свое положение.

В другом матче дня «Серхедчи» сыграет с «Хырдаланом». Встреча обещает быть довольно принципиальной, так как команды являются соседями по таблице, проиграв по четыре встречи и выиграв в двух.

Напомним, что в стартовом матче тура «НТД-Индиго» обыграл «Нефтчи» (93:71), выйдя на первое место в лиге.

VII тур АБЛ
16:30 Сумгайыт – Хазри
19:30 Серхедчи - Хырдалан
Обе встречи пройдут в спорткомплексе «Серхедчи»

НТД-Индиго

7

6

1

633:553 (+80)

13

Нефтчи

7

5

2

595:539 (+56)

12

Сабах

6

5

1

607:505 (+102)

11

Хазри

6

5

1

500:451 (+49)

11

Джалилабад

6

3

3

493:497 (-4)

9

Хырдалан

6

2

4

514:543 (-29)

8

Сумгайыт

6

2

4

473:338 (-32)

8

Серхедчи

6

2

4

514:551 (-37)

8

Гянджа

6

1

5

502:570 (-68)

7

Шеки

6

0

6

411:528 (-117)

6

Ниджат Закиев

İdman.biz

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