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Амиль Гамзаев: ”Это правильное назначение"

Баскетбол
Новости
7 Декабря 2023 18:33
Амиль Гамзаев: ”Это правильное назначение"

"Думаю, что назначение в национальной команде правильное. Назначение того, кто знает игроков как по стилю игры, так и по психологии, главным тренером, является правильным выбором".

Об этом İdman.biz заявил баскетболист «Хазри» и нашей сборной Амиль Хамзаев.

Опытный игрок прокомментировал смену главного тренера в сборной Азербайджана по баскетболу. Он отметил, что назначение Тахира Бахшиева главным тренером и Анара Сарыева его помощником - правильное решение: “Я не играл под руководством Бахшиева. Но он и Сарыев вместе носили форму в НТД-Индиго, а также в сборной. Мне нравится тренерская деятельность Бахшиева. Возглавляемый им хачмазский представитель очень хорошо выступает в чемпионате. Оба - молодые тренеры. Состав сборной, сформированный из молодежи, параллельно будет развиваться. Этому тренерскому корпусу нужно дать шанс. Нельзя оценивать их работу одной-двумя играми”.

По словам опытного баскетболиста, с переменой в сборной начинается новая эпоха: “Мы долгое время не участвовали в важных баскетбольных играх. В прошлом году играли в дивизионе C. Я бы не считал это полностью успешным. Но уже 2 года наша баскетбольная лига держится на высоком уровне. Начинается новая эра. Учитывая уровень чемпионата, наша цель на международной арене - пройти первый этап. Наши соперники нам по силам. С Косово, Ирландией и Швейцарией бороться можно. Мы совсем не отстаем от них. У нас есть натурализованные игроки. С ихпомощью мы сможем добиться успеха”.

33-летний спортсмен также заявил, что хочет играть за сборную: “Главное, чтобы мы были здоровы. Если травмы не будут проблемой, я сыграю за сборную”.

Отметим, что Тахир Бахшиев является главным тренером сборной Азербайджана, а его помощниками станут Анар Сарыев и испанский специалист Альберто Бланко. Они заменили на этом посту главного тренера сербов Александара Трифуновича и его помощника - литовца Ауримаса Ясилиониса.

Эмин Ага

İdman.biz

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