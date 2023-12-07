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Генсек Федерации баскетбола Азербайджана рассказал о причинах смены главного тренера сборной - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
7 Декабря 2023 18:03
Генсек Федерации баскетбола Азербайджана рассказал о причинах смены главного тренера сборной - ИНТЕРВЬЮ

Интервью генерального секретаря Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Вугара Азимова сайту İdman.biz.

- В мужской сборной Азербайджана по баскетболу произошла смена главного тренера. С чем это было связано?

- Наш контракт с сербским специалистом Александаром Трифуновичем был недолгим. Он был приглашен только для того, чтобы возглавить сборную во время чемпионата Европы на Мальте. После истечения срока его контракта наши пути разошлись. Руководство федерации баскетбола Азербайджана решило, что этот пост будет доверен Таиру Бахшиеву. Он местный тренер, знает всех игроков, выступающих в баскетбольной лиге Азербайджана. Некоторые из них были его учениками, а другие - товарищами по команде.

- Как вы оцениваете деятельность сербского главного тренера в сборной?

- Его подготовка команды проходила в короткий период времени. По этой причине у нас не было больших ожиданий от него. Но он очень хороший тренер.

- Если он был хорошим главным тренером, нельзя было сотрудничать дальше?

- Он не знал наших баскетболистов очень хорошо. Поэтому у него были трудности с точки зрения общения. Но мы думали, что команда с местным тренером добьется большего успеха. По этой причине мы предпочли пригласить местного специалиста.

- Какие цели ставятся перед новым тренерским корпусом?

- 22 и 25 февраля 2024 года в рамках отборочного этапа чемпионата мира у нас будут матчи со сборными Косово и Швейцарии соответственно. Наша главная цель - завершить эти матчи победами и перейти к следующему этапу. Мы строим на этом все наши планы.

- Каково нынешнее состояние сборной?

- В мужской сборной назначен новый главный тренер. Приглашением в команду новых баскетболистов также будет заниматься Тахир Бахшиев. Естественно, перед матчами будут проводиться тренировочные сборы. Обновленный состав нашей команды, выбранный в ходе этого процесса, теперь будет представлять в матчах Азербайджан.

- Как бы вы оценили ход чемпионата Азербайджана?

- Чемпионат Азербайджана продолжается очень интересно. Уровень наших команд вырос. По сравнению с прошлым годом можно увидеть разницу. Нас ждут важные матчи между ”Нефтчи“, ”Сабах", ”НТД-Индиго", "Хазри". Буквально каждый из них демонстрирует качественный баскетбол.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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