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Главный тренер "Нефтчи": "Все пошло не так, как мы хотели"

Баскетбол
Интервью
7 Декабря 2023 13:58
Главный тренер "Нефтчи": "Все пошло не так, как мы хотели"

«Наша игра с самого начала шла не очень хорошо. Все пошло не так, как мы хотели».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Анар Сарыев, главный тренер «Нефтчи», проигравшего НТД-Индиго в VII туре Азербайджанской баскетбольной лиги со счетом 71:93.

Специалист рассказал, что ошибки, допущенные ими в ходе матча, затмили их стремление к победе: "Один из наших основных игроков Кямран Мамедов пришел на игру травмированным. Конечно, это была одна из главных причин нашего поражения. В целом у нас было много ошибок, из них надо сделать выводы. Мы соберемся и подготовимся к следующей игре».

Отметим, что «Нефтчи» занимает 2-е место с 12 очками после 7 туров.

İdman.biz

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