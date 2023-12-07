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Таир Бахшиев: "Мне понравился дух борьбы, который показала команда"

Баскетбол
Новости
7 Декабря 2023 10:29
Таир Бахшиев: "Мне понравился дух борьбы, который показала команда"

«У нас были травмированные игроки. Каждый для нас очень ценен. Но мне понравилось, что команда проявила характер».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «НТД-Индиго» Таир Бахшиев, комментируя победу над «Нефтчи» (93:71) в VII туре азербайджанской баскетбольной лиги.

Специалист, который на днях был назначен тренером сборной страны, отметил, что главным фактором победы стал командный дух. «Если кто-то травмирован, то клуб не должен падать духом. Мы вышли на площадку, чтобы бороться. Поздравляю команду с победой, все сыграли хорошо. Думаю, что все лучшие матчи у нас еще впереди. Мне понравился дух борьбы, который показали ребята», - подчеркнул Бахшиев.

Отметим, что после VII туров клуб из Хачмаза набрал 13 очков и возглавляет таблицу.

İdman.biz

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