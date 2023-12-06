Новый главный тренер нашей сборной: "У нас большие планы"

«Будут проведены обсуждения с тренерами и приняты решения относительно поставленных целей. У нас большие планы».

Об этом İdman.biz сообщил Тахир Бахшиев, назначенный новым главным тренером мужской сборной Азербайджана по баскетболу.

Опытный тренер оценил работу, которую ему предстоит делать в сборной. Бахшиев, выполняющий ту же функцию в НТД-Индиго, рассказал, что он будет работать на двух позициях и это не создаст для него никаких трудностей: "Большинство игроков в сборной были моими воспитанниками. Я боролся вместе с возрастными игроками. Поэтому хорошо знаю всю команду. Работать с ними мне не составит труда».

По его словам, тренеры, работающие в каждом нашем баскетбольном клубе, - профессионалы своего дела. Его новое назначение не повлияет и на чемпионат Азербайджана: "Соревнования продолжатся так, как было до сегодняшнего дня".

Бахшиев также подчеркнул, что они сделают все возможное, чтобы поднять сборную на более высокий уровень. Он заявил, что тренерский штаб мобилизует для этого все свои силы.

Наставник подчеркнул, что нацелен на чемпионство Азербайджана с НТД-Индиго: "Сегодня нас ждет сложная игра с "Нефтчи". Мы проиграли только 1 из 6 сыгранных на данный момент матчей. Это произошло и в игре против «Сабаха». После окончания первого этапа, возможно, поднимем вопрос о привлечении в команду новых баскетболистов, согласовав этот вопрос с руководством».

Отметим, что Тахир Бахшиев заменил в сборной серба Александра Трифуновича. Ему будут помогать Анар Сарыев и Альберто Бланко.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz