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Сборную Азербайджана доверили Тахиру Бахшиеву, помогать ему будет испанец

Баскетбол
Новости
6 Декабря 2023 14:07
Сборную Азербайджана доверили Тахиру Бахшиеву, помогать ему будет испанец

Произошли изменения в тренерском штабе мужской сборной Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.biz, по решению Федерации баскетбола, новым главным тренером сборной стал главный тренер клуба «НТД-ИНДИГО» Тахир Бахшиев.

Его главным помощником назначен тренер «Нефтчи» Анар Сарыев.

Кроме того, в тренерском штабе нашей сборной будет представлен испанский специалист Альберто Бланко. Ранее он был главным менеджером и спортивным директором клуба «Касерес», который играет во второй лиге Испании (LEB GOLD Spain), а теперь стал вторым помощником тренера нашей сборной.

Одной из главных задач 53-летнего специалиста, знакомого с европейским баскетболом, будет глубокий анализ игроков команд-соперников и подготовка против них контртактики вместе с нашими местными тренерами.

Они заменили на этих постах главного тренера - серба Александра Трифуновича, и помощника - литовца Ауримаса Ясилёниса.

Отметим, что первой проверкой нашей сборной станет матч со сборной Швейцарии 22 февраля следующего года в рамках предварительного отборочного раунда чемпионата мира-2027, который пройдет в Катаре.

İdman.biz

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