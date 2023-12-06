Нападающий "Хырдалана" лидирует в гонке снайперов АБЛ

Нападающий «Хырдалана» Джакори Арчи является возглавляет гонку снайперов азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, после шести туров он лидирует в двух номинациях: как игрок, набирающий в среднем наибольшее количество очков за матч, а также по общему количеству набранных очков. В первом случае показатель Арчи равен 25,8, баллам а во втором – 155 очкам.

В тройке по набранным очкам в среднем за игру также идут Пол Дибал из «Шеки» (22,5) и лидер «Сабаха» Кивон Девенпорт (21,3). А в споре бомбардиров Дибал идет вторым по результативности (135), а тройку замыкает Родерик Смит из «Сумгайыта» (124).

В статистике лучших блокирующих лиги лидирует Фукуа Нилс из «Нефтчи» (13), а самый высокий показатель по подборам у Иршаада Джошуа из «Гянджи» (94).

Тогда как игрок «НТД-Индиго» Гриффин Раме лучший по ассистам (58).

Ниджат Закиев

İdman.biz