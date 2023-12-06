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"Хырдалан" приобрел американца, выступавшего в Грузии

Баскетбол
Новости
6 Декабря 2023 09:53
"Хырдалан" приобрел американца, выступавшего в Грузии

«Хырдалан» укрепился американским легионером.

Как сообщает İdman.biz, участник азербайджанской баскетбольной лиги оформил переход центрового Каилана Хамслема. Ранее 26-летний игрок защищал цвета грузинского «Ивериони».

Ожидается, что дебют новичка придется на матч ближайшего тура чемпионата против «Серхедчи».

Этот трансфер, скорее всего, будет не последним для «Хырдалана», ведущего переговоры еще с двумя баскетболистами.

Отметим, что клуб начал сезон с двух побед, но затем проиграл четырежды. Набрав 8 очков, он идет шестым в таблице.

Эмин Ага

İdman.biz

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