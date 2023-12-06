Битва лидеров на старте седьмого тура АБЛ

Матчем «Нефтчи» - «НТД-Индиго» сегодня начнется VII тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, игра вызывает повышенный интерес, так как встречаются команды лидирующей группы. У обеих в активе по пять побед и наверняка кто-то продолжит эту приятную статистику.

И у «Нефтчи», и у «НТД-Индиго» собраны интересные баскетболисты, способные решать исход встреч. Поэтому можно предположить, что игра в спорткомплексе «Серхедчи» будет держать до самого конца.

«Сабах» 6 5 1 607:505 (+102) 11 «Хазри» 6 5 1 500:451 (+49) 11 «Нефтчи» 6 5 1 524:366 (+78) 11 «НТД-Индиго» 6 5 1 540:482 (+58) 11 «Джалилабад» 6 3 3 493:497 (-4) 9 «Хырдалан» 6 2 4 514:543 (-29) 8 «Сумгайыт» 6 2 4 473:338 (-32) 8 «Серхедчи» 6 2 4 514:551 (-37) 8 «Гянджа» 6 1 5 502:570 (-68) 7 «Шеки» 6 0 6 411:528 (-117) 6

Ниджат Закиев

İdman.biz