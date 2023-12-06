Битва лидеров на старте седьмого тура АБЛ

Матчем «Нефтчи» - «НТД-Индиго» сегодня начнется VII тур азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, игра вызывает повышенный интерес, так как встречаются команды лидирующей группы. У обеих в активе по пять побед и наверняка кто-то продолжит эту приятную статистику.
И у «Нефтчи», и у «НТД-Индиго» собраны интересные баскетболисты, способные решать исход встреч. Поэтому можно предположить, что игра в спорткомплексе «Серхедчи» будет держать до самого конца.
|
«Сабах»
|
6
|
5
|
1
|
607:505 (+102)
|
11
|
«Хазри»
|
6
|
5
|
1
|
500:451 (+49)
|
11
|
«Нефтчи»
|
6
|
5
|
1
|
524:366 (+78)
|
11
|
«НТД-Индиго»
|
6
|
5
|
1
|
540:482 (+58)
|
11
|
«Джалилабад»
|
6
|
3
|
3
|
493:497 (-4)
|
9
|
«Хырдалан»
|
6
|
2
|
4
|
514:543 (-29)
|
8
|
«Сумгайыт»
|
6
|
2
|
4
|
473:338 (-32)
|
8
|
«Серхедчи»
|
6
|
2
|
4
|
514:551 (-37)
|
8
|
«Гянджа»
|
6
|
1
|
5
|
502:570 (-68)
|
7
|
«Шеки»
|
6
|
0
|
6
|
411:528 (-117)
|
6
Ниджат Закиев
İdman.biz