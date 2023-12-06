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Битва лидеров на старте седьмого тура АБЛ

Баскетбол
Новости
6 Декабря 2023 09:19
Битва лидеров на старте седьмого тура АБЛ

Матчем «Нефтчи» - «НТД-Индиго» сегодня начнется VII тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, игра вызывает повышенный интерес, так как встречаются команды лидирующей группы. У обеих в активе по пять побед и наверняка кто-то продолжит эту приятную статистику.

И у «Нефтчи», и у «НТД-Индиго» собраны интересные баскетболисты, способные решать исход встреч. Поэтому можно предположить, что игра в спорткомплексе «Серхедчи» будет держать до самого конца.

«Сабах»

6

5

1

607:505 (+102)

11

«Хазри»

6

5

1

500:451 (+49)

11

«Нефтчи»

6

5

1

524:366 (+78)

11

«НТД-Индиго»

6

5

1

540:482 (+58)

11

«Джалилабад»

6

3

3

493:497 (-4)

9

«Хырдалан»

6

2

4

514:543 (-29)

8

«Сумгайыт»

6

2

4

473:338 (-32)

8

«Серхедчи»

6

2

4

514:551 (-37)

8

«Гянджа»

6

1

5

502:570 (-68)

7

«Шеки»

6

0

6

411:528 (-117)

6

Ниджат Закиев

İdman.biz

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