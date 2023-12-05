Новые герои АБЛ. Старт сезона, полный сюрпризов

Очередной сезон азербайджанской баскетбольной лиги проходит в интригующей борьбе. Позади осталось шесть туров, которые подарили множество интересных сценариев, включая и поражение действующего чемпиона «Сабаха». После шести туров в лидирующей группе обосновались четыре команды и все интересное только начинается.

Как сообщает İdman.biz, еще перед началом сезона практически все специалисты сходились во мнении, что нынешний сезон может быть еще интереснее, чем предыдущий. Увеличение количества команд, приглашение качественных легионеров, повышающийся уровень местных игроков, проведение большего количества матчей в регионах - все эти составляющие пошли в плюс очередному первенству, и интрига идет по нарастающей.

Возможно, мало кто ждал резвого старта от новичка лиги – «Хазри». Но еще до начала первенства Амиль Газмаев, укрепивший состав дебютанта, отмечал, что наставник команды Мурад Дикмен основной упор делает на оборону. Но при этом и в атаке клуб действует достаточно результативно, набрав 93 очка в игре против «Гянджи» и 105 в поединке против «Хырдалана». За игру в атаке отвечает Джордан Перкинс, в чьем активе в сумме 90 очков, у Гамзаева на балл меньше. Пять побед в стартовых шести турах - прекрасный результат для «Хазри», который, похоже, начинает входить во вкус.

Уверенно стартовал бронзовый призер лиги «НТД-Индиго». С результативностью у представителей Хачмаза все в порядке, в большинстве матчей они преодолели отметку +90. Гриффин Раме входит в семерку лучших снайперов чемпионата с показателем в 113 очков, а Брендон Уоткинс в пятерке лучших по подборам (58 кг). Словом, с игровой аритмией у подопечных Таира Бахшиева все в порядке, и они уступили пока лишь «Сабаху», да и то с разницей в девять очков. Можно ожидать, что «НТД-Индиго» по ходу сезона будет только прибавлять.

«Нефтчи» начал с поражения от «Хазри», но в дальнейшем сбоев не давал. В четвертом туре команда и вовсе преподнесла главную сенсацию стартового отрезка, обыграв «Сабах» (96:93). Победа над чемпионом автоматически возвело коллектив в ранг одного из главных претендентов на место в первой тройке и пока результаты это только подтверждают. Лидером атак «Нефтчи» является Блейк Тароджае, являющийся одним из лучших снайперов чемпионата (109 очков). Тогда как Кямран Мамедов входит в число ведущих по передачам, становясь для нынешнего состава одним из важнейших игроков. Поэтому наблюдать за дальнейшим прогрессом команды крайне интересно.

«Сабах» в группе лидеров находится, что называется, по умолчанию. Можно сказать, что команда только разгоняется в чемпионате, ведь ранее она была сосредоточена на выступлении в Кубке Европы. Дебютный еврокубок отнял у клуба много сил, но в то же время, команда набралась опыта выступлений в таком турнире. И с таким багажом она становится еще опаснее в лиге. Кивон Девенпорт здорово вписался в состав, превратившись за короткое время в лидера. Хорошо смотрится и Эндар Поладханлы, чье игровое амплуа, возможно, претерпело некоторые изменения, что не мешает баскетболисту раскрыться по-новому.

Остальные участники лиги находятся в погоне за лидерами. Достаточно самобытно выглядят «Джалилабад», «Сумгайыт», «Хырдалан» и «Серхедчи». Пока они играют нестабильно и находятся в поисках своей игры. Чуть лучше обстоят дела у «Джалилабада», во многом за счет усилий Рашона Джонсона. Он входит в первую шестерку игроков лиги по количеству набранных очков в среднем за матч. Он у него на отметке 20,5. К слову, у лидера нападения «Серхедчи» Брендона Миллера идентичные показатели. Тогда как в списке лидирует Арчи Джакори из «Хырдалана» (25,8). А защитник «Сумгайыта» - в Топ-5 лучших блокирующих первенства.

То есть, каждый клуб располагает самобытными исполнителями, а значит, сохраняют шансы подняться выше в регулярном сезоне. Это в полной мере относится к «Гяндже» и «Шеки», обосновавшихся в подвале таблицы. У шекинцев и вовсе под кольцом соперников творит Пол Дибал, находящийся на втором месте среди снайперов чемпионата (135 очков). Тогда как «Гянджа» располагает Иршаадом Джошуа и Джулсом Муром. Первый совершил уже 8 блоков, а второй замыкает десятку лучших игроков по количеству набранных очков в среднем за матч (19,2).

Дальше будет только интереснее…

Заки Фейзуллаев

İdman.biz