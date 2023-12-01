Состоялся чемпионат Баку по бадминтону - ФОТО

27-30 ноября прошел чемпионат Баку среди бадминтонистов 2005-2006 годов рождения.

Как сообщает İdman.biz, турнир был организован Федерацией бадминтона Азербайджана и Управлением молодежи и спорта Баку.

В чемпионате Баку определились призеры в 5 номинациях. Победители первых 3-х мест были награждены организаторами дипломами и медалями.

Персональный

Юноши

1. Мурад Шабанзаде

2. Самир Ибрагими

3. Юсиф Мираламов

Девушки

1. Нигяр Самедова

2. Медина Нагиева

3. Назрин Мехрализаде

Двойной

Юноши

1. Мурад Шабанзаде-Самир Ибрагими

2. Айхан Алиев-Синан Теймури

3. Мухаммад Гаджиев-Юсиф Мираламов

Девушки

1. Медина Нагиева-Нигяр Самедова

2. Айсель Кязимова-Назрин Мехрализаде

3. Гюлара Мирзаева-Гандаб Нифтализаде

Смешанный парный разряд

1. Мурад Шабанзаде-Нигяр Самедова

2. Юсиф Мираламов-Мадина Нагиева

3. Синан Теймури-Гандаб Нифтализаде

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