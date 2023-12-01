Состоялся чемпионат Баку по бадминтону - ФОТО

27-30 ноября прошел чемпионат Баку среди бадминтонистов 2005-2006 годов рождения.
Как сообщает İdman.biz, турнир был организован Федерацией бадминтона Азербайджана и Управлением молодежи и спорта Баку.
В чемпионате Баку определились призеры в 5 номинациях. Победители первых 3-х мест были награждены организаторами дипломами и медалями.
Персональный
Юноши
1. Мурад Шабанзаде
2. Самир Ибрагими
3. Юсиф Мираламов
Девушки
1. Нигяр Самедова
2. Медина Нагиева
3. Назрин Мехрализаде
Двойной
Юноши
1. Мурад Шабанзаде-Самир Ибрагими
2. Айхан Алиев-Синан Теймури
3. Мухаммад Гаджиев-Юсиф Мираламов
Девушки
1. Медина Нагиева-Нигяр Самедова
2. Айсель Кязимова-Назрин Мехрализаде
3. Гюлара Мирзаева-Гандаб Нифтализаде
Смешанный парный разряд
1. Мурад Шабанзаде-Нигяр Самедова
2. Юсиф Мираламов-Мадина Нагиева
3. Синан Теймури-Гандаб Нифтализаде
İdman.biz