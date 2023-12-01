2 Декабря 2023
RU

Состоялся чемпионат Баку по бадминтону - ФОТО

Бадминтон
Новости
1 Декабря 2023 22:25
Состоялся чемпионат Баку по бадминтону - ФОТО

27-30 ноября прошел чемпионат Баку среди бадминтонистов 2005-2006 годов рождения.

Как сообщает İdman.biz, турнир был организован Федерацией бадминтона Азербайджана и Управлением молодежи и спорта Баку.

В чемпионате Баку определились призеры в 5 номинациях. Победители первых 3-х мест были награждены организаторами дипломами и медалями.

Персональный
Юноши
1. Мурад Шабанзаде
2. Самир Ибрагими
3. Юсиф Мираламов

Девушки
1. Нигяр Самедова
2. Медина Нагиева
3. Назрин Мехрализаде

Двойной
Юноши
1. Мурад Шабанзаде-Самир Ибрагими
2. Айхан Алиев-Синан Теймури
3. Мухаммад Гаджиев-Юсиф Мираламов

Девушки
1. Медина Нагиева-Нигяр Самедова
2. Айсель Кязимова-Назрин Мехрализаде
3. Гюлара Мирзаева-Гандаб Нифтализаде

Смешанный парный разряд
1. Мурад Шабанзаде-Нигяр Самедова
2. Юсиф Мираламов-Мадина Нагиева
3. Синан Теймури-Гандаб Нифтализаде

İdman.biz

Новости по теме

Курс "Shuttle Time Tutors" организован для тренеров Федерации бадминтона
29 Ноября 09:37
Бадминтон

Курс "Shuttle Time Tutors" организован для тренеров Федерации бадминтона

Целью тренинга является продвижение данной программы и подготовка новых наставников для ее расширения и популяризации
Филип Хузью: "Деятельность федерации бадминтона Азербайджана является примером в Европе"
24 Ноября 14:30
Бадминтон

Филип Хузью: "Деятельность федерации бадминтона Азербайджана является примером в Европе"

"Федерация бадминтона Азербайджана второй раз награждается международной премией Fair Play"
"Мы чувствовали себя, как дома”
9 Ноября 09:18
Бадминтон

"Мы чувствовали себя, как дома”

"Мы рады быть в Азербайджане и участвовать в этом турнире"
Талех Зиядов:"Мы хотим провести международный турнир тюркоязычных государств по бадминтону в Турции"
8 Ноября 23:13
Бадминтон

Талех Зиядов:"Мы хотим провести международный турнир тюркоязычных государств по бадминтону в Турции"

"Мы рады, что развиваем отношения с тюркоязычными государствами и в области спорта"
Определены победители международного турнира по бадминтону - ФОТО
8 Ноября 20:32
Бадминтон

Определены победители международного турнира по бадминтону - ФОТО

Завершился турнир, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
Фарид Гаибов рассказал о цели международноого турнира по бадминтону среди тюркских государств
8 Ноября 20:26
Бадминтон

Фарид Гаибов рассказал о цели международноого турнира по бадминтону среди тюркских государств

"Основная цель проведения этого соревнования - объединение тюркских государств"

Самое читаемое

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО
29 Ноября 22:03
Азербайджанский футбол

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

"Бурирам Юнайтед", за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии
Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"
1 Декабря 09:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"

"Если смотреть на ход игры, то мы добились успешного результата"
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО
29 Ноября 20:11
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
30 Ноября 07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов