Наши бадминтонисты вернулись из Нови-Сада с 4 медалями - ФОТО

В Нови-Саде прошел юниорский турнир по бадминтону «Международный молодежный чемпионат Сербии 2024».

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Мелек Техмезли завершила групповой этап с двумя победами в личном зачете бадминтонистов до 9 лет и продолжила успешную серию в полуфинале. Мелек Техмезли, победившая кипрскую бадминтонистку по итогам трёх сетов в решающем поединке, завоевала золотую медаль.

Умар Теймурлу вышел в финал индивидуальных соревнований бадминтонистов среди юношей до 13 лет. Омар, одержавший 4 победы в этой категории, проиграл в финале своему венгерскому сопернику и завоевал серебряную медаль.

Представители Азербайджана также завоевали серебряную медаль в парном разряде юношей до 13 лет. Тандем Омер Мехди-Омер Теймурлу, начавший борьбу в 1/8 финала, вышел в финал благодаря 3 победам подряд. Наши бадминтонисты уступили венгерским бадминтонистам в шаге от золотой медали и заняли второе место в итоговом рейтинге в этой категории.

Исмаил Гараев и Гасан Мамедов завоевали бронзовую медаль в парном разряде юношей до 11 лет.

Отметим, что наши юные бадминтонисты, регулярно участвующие в нескольких международных турнирах в течение года, с 2022 года принимают участие большой командой в традиционно проводимом турнире «Международный сербский молодежный турнир». Наши юные бадминтонисты, завоевавшие бронзовую медаль на турнире 2 года назад, завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали на турнире «Международный молодежный чемпионат Сербии» в 2023 году.

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