Хаджар Нуриева завоевала 3 золотые медали на чемпионате Азербайджана - ФОТО

Завершился очередной чемпионат Азербайджана по бадминтону
Как сообщает İdman.biz, трехдневные соревнования проводились в 5 номинациях.
Хаджар Нуриева выиграла чемпионат Азербайджана с тремя золотыми медалями. Она поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета в индивидуальных, женских парных и смешанных парных соревнованиях.
Победители были награждены дипломами и медалями Федерации бадминтона Азербайджана и Министерства молодежи и спорта.
Индивидуальный
Мужчины
1. Джахид Алхасанов
2. Агиль Габилов
3. Раван Нифталиев
Женщины
1. Хаджар Нуриева
2. Лейла Джамалзаде
Парный
Мужчины
1. Агиль Габилов-Раван Нифталиев
2. Джахид Алхасанов-Раван Багиров
3. Кянан Рзаев-Мохаммедали Байрамлы
Женщины
1. Хаджар Нуриева-Нармин Гусейнова
2. Нигяр Самадова-Нигяр Алиева
3. Назрин Мехрализаде-Виктория Куманяева
Смешанный парный разряд
1. Джахид Алхасанов-Хаджар Нуриева
2. Сархан Багиров-Лейла Джамалзаде
3. Раван Нифталиев-Нармин Гусейнова
İdman.biz