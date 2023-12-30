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Хаджар Нуриева завоевала 3 золотые медали на чемпионате Азербайджана - ФОТО

Бадминтон
Новости
30 Декабря 2023 21:48
Хаджар Нуриева завоевала 3 золотые медали на чемпионате Азербайджана - ФОТО

Завершился очередной чемпионат Азербайджана по бадминтону

Как сообщает İdman.biz, трехдневные соревнования проводились в 5 номинациях.

Хаджар Нуриева выиграла чемпионат Азербайджана с тремя золотыми медалями. Она поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета в индивидуальных, женских парных и смешанных парных соревнованиях.

Победители были награждены дипломами и медалями Федерации бадминтона Азербайджана и Министерства молодежи и спорта.

Индивидуальный
Мужчины
1. Джахид Алхасанов
2. Агиль Габилов
3. Раван Нифталиев

Женщины
1. Хаджар Нуриева
2. Лейла Джамалзаде

Парный
Мужчины
1. Агиль Габилов-Раван Нифталиев
2. Джахид Алхасанов-Раван Багиров
3. Кянан Рзаев-Мохаммедали Байрамлы

Женщины
1. Хаджар Нуриева-Нармин Гусейнова
2. Нигяр Самадова-Нигяр Алиева
3. Назрин Мехрализаде-Виктория Куманяева

Смешанный парный разряд
1. Джахид Алхасанов-Хаджар Нуриева
2. Сархан Багиров-Лейла Джамалзаде
3. Раван Нифталиев-Нармин Гусейнова

İdman.biz

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