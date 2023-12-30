Хаджар Нуриева завоевала 3 золотые медали на чемпионате Азербайджана - ФОТО

Завершился очередной чемпионат Азербайджана по бадминтону

Как сообщает İdman.biz, трехдневные соревнования проводились в 5 номинациях.

Хаджар Нуриева выиграла чемпионат Азербайджана с тремя золотыми медалями. Она поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета в индивидуальных, женских парных и смешанных парных соревнованиях.

Победители были награждены дипломами и медалями Федерации бадминтона Азербайджана и Министерства молодежи и спорта.

Индивидуальный

Мужчины

1. Джахид Алхасанов

2. Агиль Габилов

3. Раван Нифталиев

Женщины

1. Хаджар Нуриева

2. Лейла Джамалзаде

Парный

Мужчины

1. Агиль Габилов-Раван Нифталиев

2. Джахид Алхасанов-Раван Багиров

3. Кянан Рзаев-Мохаммедали Байрамлы

Женщины

1. Хаджар Нуриева-Нармин Гусейнова

2. Нигяр Самадова-Нигяр Алиева

3. Назрин Мехрализаде-Виктория Куманяева

Смешанный парный разряд

1. Джахид Алхасанов-Хаджар Нуриева

2. Сархан Багиров-Лейла Джамалзаде

3. Раван Нифталиев-Нармин Гусейнова

İdman.biz