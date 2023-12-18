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Азербайджанские бадминтонисты завоевали 5 медалей на международных соревнованиях - ФОТО

Бадминтон
Новости
18 Декабря 2023 11:01
Азербайджанские бадминтонисты завоевали 5 медалей на международных соревнованиях - ФОТО

Азербайджанские юные бадминтонисты завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на международном турнире «Cyprus International 2023» в Никосии.

İdman.biz сообщает, что Али Гозалов занял первое место в личном зачете бадминтонистов до 15 лет.

Он завоевал золотую медаль в соответствующей категории, победив представителей Польши, Греции и Кипра.

Лейла Джамалзаде, вышедшая в финал в этой же возрастной группе, была награждена серебряной медалью.

Тандем Лейлы Джамалзаде и Айсу Керимзаде стал вторым в парном разряде среди девушек в этой возрастной категории.

Али Гозалов и Айсу Керимзаде завоевали бронзовую медаль в смешанной парной категории бадминтонистов до 15 лет.

Пара Сархан Багиров и Али Гозалов заняла 3-е место в соревнованиях бадминтонистов до 17 лет.

Отметим, что в этом году наши юные бадминтонисты завоевали медали на международных турнирах, проходивших в Израиле, Хорватии и Сербии.

İdman.biz

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