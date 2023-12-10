11 Декабря 2023
RU

Сборная Азербайджана не смогла выйти в финальную стадию

Бадминтон
Новости
10 Декабря 2023 23:28
Сборная Азербайджана не смогла выйти в финальную стадию

Завершился квалификационный этап чемпионата Европы среди бадминтонистов.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана встретилась в решающем матче со сборной Чехии.

В турнире, организованном в Праге, победу одержали хозяева поля. Наша команда проиграла со счетом 1:3. В результате сборная Азербайджана не смогла справиться с задачей выхода в финальную стадию чемпионата Европы.

Отметим, что в группе квалификационного этапа наша сборная победила команды Норвегии (4:1) и Ирландии (3:2) и вышла в плей-офф.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджан больше не команда, которая может проиграть всем"
10 Декабря 12:20
Бадминтон

Азербайджан больше не команда, которая может проиграть всем"

"Хотим написать историю"
Историческая победа сборной Азербайджана - ФОТО
9 Декабря 21:45
Бадминтон

Историческая победа сборной Азербайджана - ФОТО

В Баку состоялся отборочный этап чемпионата Европы по бадминтону среди женских команд
Азербайджанские бадминтонисты вышли в плей-офф
9 Декабря 17:57
Бадминтон

Азербайджанские бадминтонисты вышли в плей-офф

Мужская сборная Азербайджана по бадминтону одержала очередную победу в отборочном раунде чемпионата Европы
Сборная Азербайджана проиграла и во втором матче - ФОТО
9 Декабря 01:14
Бадминтон

Сборная Азербайджана проиграла и во втором матче - ФОТО

Матчи второго тура прошли в рамках квалификационного этапа чемпионата Европы среди бадминтонисток
Историческая победа сборной Азербайджана - ФОТО
8 Декабря 17:19
Бадминтон

Историческая победа сборной Азербайджана - ФОТО

В столице Чехии Праге проходят игры квалификационного этапа мужского чемпионата Европы по бадминтону
Азербайджан проиграл Шотландии
8 Декабря 00:44
Бадминтон

Азербайджан проиграл Шотландии

Завершился первый день отборочного тура чемпионата Европы по бадминтону

Самое читаемое

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана
"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии