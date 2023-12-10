Сборная Азербайджана не смогла выйти в финальную стадию

Завершился квалификационный этап чемпионата Европы среди бадминтонистов.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана встретилась в решающем матче со сборной Чехии.

В турнире, организованном в Праге, победу одержали хозяева поля. Наша команда проиграла со счетом 1:3. В результате сборная Азербайджана не смогла справиться с задачей выхода в финальную стадию чемпионата Европы.

Отметим, что в группе квалификационного этапа наша сборная победила команды Норвегии (4:1) и Ирландии (3:2) и вышла в плей-офф.

İdman.biz