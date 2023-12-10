«После победы над Норвегией со счетом 4:1 мы точно так же сыграли против Ирландии. Несмотря на то, что соперник лидирует в рейтинге, мы победили благодаря хорошему анализу».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по бадминтону Мортеза Валидарви.

Команда, победившая Ирландию со счетом 3:2 после Норвегии в отборочном раунде чемпионата Европы, в плей-офф встретится с хозяевами - Чехией. Иранский эксперт рассказал, что после второго матча даже его оппоненты говорили о том, что Азербайджан выступает хорошо: "За нашим матчем с Ирландией наблюдали представители Чехии, Австрии и Португалии. После игры менеджер турнира поздравил нас с отличным выступлением. Сегодняшний соперник тоже сказал нам добрые слова. Азербайджан больше не команда, которая может проиграть всем".

По словам эксперта, они хорошо проанализировали Чехию и хотят написать новую историю: "Если мы сможем победить, то впервые добьемся успеха в двух этапах. Мы хотим написать еще одну историю. Соперник выше нас в рейтинге. Надеюсь, что вернмся в Азербайджан радостными после победы».

Отметим, что матч Азербайджан-Чехия начнется сегодня в 14:00.

Эмин Ага

İdman.biz