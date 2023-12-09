Сборная Азербайджана проиграла и во втором матче - ФОТО

Матчи второго тура прошли в рамках квалификационного этапа чемпионата Европы среди бадминтонисток.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, прошедших в Олимпийском спортивном комплексе «Абшерон», сборная Азербайджана встретилась с Эстонией.

Матч завершился победой команды-соперника со счетом 4:1. Наши бадминтонистки, проигравшие во второй игре, в последнем матче сразятся со своими словацкими коллегами.

Отметим, что в первом туре наша сборная потерпела поражение от сильной команды Шотландии со счетом 0:5.

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