Азербайджан проиграл Шотландии

Завершился первый день отборочного тура чемпионата Европы по бадминтону.

Как сообщает İdman.biz, в первой игре турнира, который прошел в Олимпийском спортивном комплексе «Абшерон», встретились сборные Словакии и Эстонии.

Игра завершилась победой эстонцев со счетом 5:0.

Второй матч первого игрового дня состоялся между вновь сформированной сборной Азербайджана по бадминтону и опытной сборной Шотландии. Игра завершилась победой соперника со счетом 5:0.

Отметим, что в нашу команду входят Кейша Фатима Захра, Лейла Джамалзаде, Айсу Керимзаде, Эра Мафтуха и Хаджар Нуриева.

İdman.biz