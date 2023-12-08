8 Декабря 2023
RU

Азербайджан проиграл Шотландии

Бадминтон
Новости
8 Декабря 2023 00:44
Азербайджан проиграл Шотландии

Завершился первый день отборочного тура чемпионата Европы по бадминтону.

Как сообщает İdman.biz, в первой игре турнира, который прошел в Олимпийском спортивном комплексе «Абшерон», встретились сборные Словакии и Эстонии.

Игра завершилась победой эстонцев со счетом 5:0.

Второй матч первого игрового дня состоялся между вновь сформированной сборной Азербайджана по бадминтону и опытной сборной Шотландии. Игра завершилась победой соперника со счетом 5:0.

Отметим, что в нашу команду входят Кейша Фатима Захра, Лейла Джамалзаде, Айсу Керимзаде, Эра Мафтуха и Хаджар Нуриева.

İdman.biz

Новости по теме

Наши сборные сыграют в отборочном этапе чемпионата Европы
6 Декабря 15:05
Бадминтон

Наши сборные сыграют в отборочном этапе чемпионата Европы

7-9 декабря в Олимпийском спортивном комплексе "Абшерон" женские команды проведут отборочный раунд чемпионата Европы-2024
Объявлено количество медалей, завоеванных нашими бадминтонистами в 2023 году - ФОТО
5 Декабря 15:45
Бадминтон

Объявлено количество медалей, завоеванных нашими бадминтонистами в 2023 году - ФОТО

Члены сборной завоевали 30 медалей, в том числе 8 золотых
Определились победители первенства страны по бадминтону - ФОТО
5 Декабря 13:48
Бадминтон

Определились победители первенства страны по бадминтону - ФОТО

Определились победители первенства Азербайджана по бадминтону среди спортсменов до 17-ти лет

Азербайджанский бадминтонист завершил борьбу в полуфинале
4 Декабря 20:05
Бадминтон

Азербайджанский бадминтонист завершил борьбу в полуфинале

Эди дошёл до полуфинала и набрал 2800 рейтинговых очков
Состоялся чемпионат Баку по бадминтону - ФОТО
1 Декабря 22:25
Бадминтон

Состоялся чемпионат Баку по бадминтону - ФОТО

27-30 ноября прошел чемпионат Баку среди бадминтонистов 2005-2006 годов рождения
Курс "Shuttle Time Tutors" организован для тренеров Федерации бадминтона
29 Ноября 09:37
Бадминтон

Курс "Shuttle Time Tutors" организован для тренеров Федерации бадминтона

Целью тренинга является продвижение данной программы и подготовка новых наставников для ее расширения и популяризации

Самое читаемое

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"
5 Декабря 11:24
Баскетбол

Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"

"Сложно бороться в высоком темпе на протяжении всего матча"