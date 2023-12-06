Наши сборные сыграют в отборочном этапе чемпионата Европы

7-9 декабря в Олимпийском спортивном комплексе «Абшерон» женские команды проведут отборочный раунд чемпионата Европы-2024.

Как сообщает İdman.biz, женская сборная Азербайджана по бадминтону в групповом турнире встретится с Эстонией, Шотландией и Словакией.

В нашу команду войдут Кейша Фатима Захра, Лейла Джамалзаде, Айсу Керимзаде, Эра Мафтуха и Хаджар Нуриева. Наша команда проведет свою первую игру в группе против сборной Шотландии. Победитель группы напрямую выйдет в финал.

Наша мужская сборная по бадминтону сразится в группе с Норвегией и Ирландией. Игры пройдут 7-10 декабря.

В нашу команду войдут Эди Рески Двичайо, Мухаммад Кадафи, Агиль Габилов, Дики Пангесту и Раван Нифталиев. Если наша команда окажется первой в группе, ей предстоит встретиться с сильнейшим из тройки, где сразятся Чехия, Австрия и Португалия.

Победитель поединка получит путевку на чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских сборных, который пройдет 14-18 февраля 2024 года в польском Лодзе.

Отметим, что отборочный этап предусматривает получение лицензионных очков на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

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