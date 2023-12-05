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Объявлено количество медалей, завоеванных нашими бадминтонистами в 2023 году - ФОТО

Бадминтон
Новости
5 Декабря 2023 15:45
Объявлено количество медалей, завоеванных нашими бадминтонистами в 2023 году - ФОТО

Объявлено количество медалей, завоеванных азербайджанскими бадминтонистами на международных соревнованиях в 2023 году.

Как сообщает İdman.biz, об этом было сказано на общем собрании Федерации бадминтона Азербайджана.

Было отмечено, что члены сборной завоевали 30 медалей, в том числе 8 золотых.

На отчетно-выборном собрании генеральный секретарь Федерации бадминтона Азербайджана Рамиль Гаджиев представил отчет о деятельности организации в 2023 году. Он проинформировал о задачах и целях, которые предстоит решить в наступающем году.

В нашей стране прошел ряд международных соревнований по бадминтону и конгресс Европейской конфедерации бадминтона. Реализован ряд программ, связанных с развитием этого вида спорта в регионах.

После этого главный тренер национальной сборной по бадминтону Мортеза Валидарви поделился мыслями о выступлениях наших спортсменов на международных турнирах и пятилетней стратегии, охватывающей 2023-2028 годы.

Руководитель отдела маркетинга Федерации бадминтона Азербайджана Айдан Мамедгасанова рассказала о проделанной работе по развитию судейства.

На встрече Орхан Галандаров, бывший член нашей сборной, работающий ныне тренером, выступил с докладом о развитии любительского бадминтона.

После этого состоялись выборы состава Совета директоров. В целях обеспечения гендерного равенства Илаха Амирбекова заменила Мирзу Оруджева на основе общего голосования. Мирза Оруджев был избран почетным членом правления.

Талех Зиядов, президент Федерации бадминтона Азербайджана, вручил специальный памятный подарок Мирзе Оруджеву, за исключительные заслуги в развитии этого вида спорта.

Советник президента Федерации бадминтона Азербайджана Чапай Мамедов представил на официальном сайте федерации IT-платформу и систему расчета рейтинга спортсменов. На заседании под председательством президента Федерации бадминтона Азербайджана Талеха Зиядова состоялась открытая дискуссия с членами. Выступая по итогам встречи, Зиядов заявил, что за два года было проделано достаточно работы, и поделился своими мыслями о деятельности комитетов.

Эмин Ага

İdman.biz

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