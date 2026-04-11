30-е дерби: "Сабах" и "Зиря" сыграют в юбилейном матче

11 Апреля 2026 15:30
Сегодня футбольные клубы "Сабах" и "Зиря" проведут 30-й очный поединок в истории чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча 27-го тура Мисли Премьер-лиги состоится в 18:00 на стадионе Bank Respublika Arena.

К юбилейному дерби команды подходят с разной статистикой. В 29 предыдущих матчах "Сабах" одержал 12 побед, "Зиря" — 8, еще 9 встреч завершились вничью.

"Орлы" не могут обыграть соперника в последних пяти играх чемпионата. Подопечные Рашида Садыхова последний раз побеждали в августе 2024 года со счетом 2:0. С тех пор три очных матча завершились с одинаковым счетом 1:1.

В текущем сезоне преимущество на стороне "Сабаха": "Совы" дважды обыграли "орлов" с результатами 3:1 и 3:0.

İdman.Biz
