"Сабах" анонсировал "пернатый" анонс встречи с "Зиря" - ВИДЕО

11 Апреля 2026
RU

"Сабах" анонсировал "пернатый" анонс встречи с "Зиря"

Чемпионат Азербайджана
Новости
11 Апреля 2026 14:50
29
"Сабах" анонсировал "пернатый" анонс встречи с "Зиря"

Футбольный клуб "Сабах" опубликовал креативный видеоролик перед матчем 27-го тура Премьер-лиги против "Зири", обыграв клубную символику и шахматную тему.

Как сообщает İdman.Biz, в анонсе сова (символ "Сабаха") и орел (символ "Зири") сидят напротив друг друга за шахматной доской. В ролике одна из птиц произносит фразу: "Ты же понимаешь, что одними шахматами дело не кончится?", намекая на то, что истинное превосходство будет выясняться на футбольном поле.

Матч "Сабах" - "Зиря" состоится сегодня в 18:00 на стадионе Bank Respublika Arena.

Подобные промо-акции с использованием маскотов и ироничных диалогов добавляют интриги перед стартовым свистком и повышают вовлеченность болельщиков в социальных сетях.

İdman.Biz
Тэги:

