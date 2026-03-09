Анар Мадатов: "Махир Эмрели не отвергал меня как отца" - ВИДЕО

Продюсер Анар Мадатов прокомментировал решение его сына, нападающего сборной Азербайджана по футболу Махира Эмрели, изменить свою фамилию, сообщает İdman.Biz.

"Махир не отвергал меня как отца. Смена фамилии - это его личный выбор", - отметил Медетов в программе Qapqara на Baku TV.

Продюсер также высказался о современном шоу-бизнесе.

"Добиться популярности можно и неэтичными шагами. Но известность, полученная через скандалы или провокации, длится недолго. Сегодня тоже можно создать звезду с нуля", - сказал он.

По словам Мадатова, сделать известной женщину проще, чем мужчину, однако сохранить ее статус после достижения популярности значительно сложнее.