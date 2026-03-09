9 Марта 2026
Анар Мадатов: "Махир Эмрели не отвергал меня как отца" - ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
9 Марта 2026 12:58
Анар Мадатов: "Махир Эмрели не отвергал меня как отца"

Продюсер Анар Мадатов прокомментировал решение его сына, нападающего сборной Азербайджана по футболу Махира Эмрели, изменить свою фамилию, сообщает İdman.Biz.

"Махир не отвергал меня как отца. Смена фамилии - это его личный выбор", - отметил Медетов в программе Qapqara на Baku TV.

Продюсер также высказался о современном шоу-бизнесе.

"Добиться популярности можно и неэтичными шагами. Но известность, полученная через скандалы или провокации, длится недолго. Сегодня тоже можно создать звезду с нуля", - сказал он.

По словам Мадатова, сделать известной женщину проще, чем мужчину, однако сохранить ее статус после достижения популярности значительно сложнее.

